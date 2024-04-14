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Yunanistan'da şezlong yasağı

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Plaj işletmecileri bölgeyi temiz tutmakla yükümlü olacak
Yunanistan'da şezlong yasağı

Yaz mevsimi yaklaşırken, Yunanistan turistik bölgelerin en büyük sorunlarından birine sert bir çözüm getirdi. Ülkede artık bir plajın en fazla yüzde 30’luk kısmına şezlong yerleştirilebilecek. Geriye kalan alan mutlaka boş tutulacak. Koruma altındaki alanlarda ise boş tutulacak alan yüzde 85’e yükselecek.

İnsanların denize ulaşmasının engellenmemesi için şezlongların kıyıdan en az 4 metre uzağa yerleştirilmesi de zorunlu olacak.

Ekolojik açıdan zengin bölgelerde ise şezlonglar tamamen yasaklanacak. Ayrıca plaj işletmelerini üstlenenler, bölgeyi temiz tutmakla da yükümlü olacak.

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