Yunanistan'da Yoğun Kar Yağışı 2 Can Aldı

Yunanistan'da üç gündür etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunanistan'da üç gündür etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberlerde, Eğriboz Adası'nın bir köyünde yaşayan 80 yaşındaki kişinin, yoğun kar yağışı nedeniyle evinde mahsur kaldığı belirtildi.

Durumun pazar günü yetkililere bildirildiği ancak kurtarma ekiplerinin aynı gün içinde eve ulaşamadığı aktarılan haberlerde, ekiplerin, bu sabah söz konusu kişinin cansız bedenine ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Diğer yandan, Girit Adası'nda hayvanlarını beslemeye giden 56 yaşındaki bir kişinin de karda mahsur kalarak yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Sivil Savunma Genel Sekreterliği, ülkede kara ve deniz yolu ulaşımını büyük ölçüde durduran kar yağışından dolayı Doğu ve Kuzey Attiki bölgelerinde vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları yönünde uyardı.

Bazı bölgelerde elektrik kesintilerinin yaşanmasına sebep olan kar yağışının yarın akşamdan itibaren hafifleyeceği tahmin ediliyor.