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Yunanlar ve Bulgarlar alışveriş için Edirne'ye aktı

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Yunan ve Bulgar turistler Edirne'ye akın etti, serhat şehrinin çarşı ve pazarı doldu, taştı. Yunan ve Bulgarlar özellikle cuma günleri kurulan "sosyete pazarı"na rağbet gösteriyor.
Yunanlar ve Bulgarlar alışveriş için Edirne'ye aktı

Sabah erken saatlerde Edirne'ye otobüslerle gelen Bulgar ve Yunan turistler, gün boyu kenti gezip, alışveriş yaptıktan sonra akşam saatlerinde yeniden ülkelerine dönüyor.

Özel araçlarıyla gelenler ise özellikle Bostanpazarı Mahallesi'nde kurulu olan ve temizlik ürünleri satan dükkanlardan ve halk pazarlarında alışveriş yapıyor.

Turistler, kentte tekstil ürünlerinden, mobilyaya kadar çok çeşitli alışveriş yapıyor.Edirne'de cuma günleri kurulan ve 'Sosyete Pazarı' olarak bilinen halk pazarı, yurt dışından gelenlerin en gözde alışveriş noktası. Pazardan toptan alışveriş yapan turistler ülkelerinde 3 katı fiyatına satıyor.Halk pazarı esnafından Metin Reze, askerlerin tahliye olmasının ardından Yunanistan'dan yeniden turistlerin gelmeye başladığını ifade ederek, "Bu pazarın en büyük özelliği Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelenlerin olması. Gelen yabancı turistlerin paraları bizden değerli durumda. Bu pazar onlara çok avantajlı geliyor. Yunanistan'dan gelenler askerlerin tutuklanmasının ardından kesildi. Askerlerin tahliyesinin ardından düzelmeye yeniden gelmeye başladı" dedi. Yunanistan'dan her hafta alışveriş için geldiğini söyleyen Maria isimli kadın ise, "Her hafta alışveriş için geliyoruz, fiyatlar burada çok güzel. Bugün çarşaf aldım, şimdi gezip bakacağım. Sonra da alışveriş yapacağım. Pazardan çok memnunuz" diye konuştu.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası verilerine göre Yunan ve Bulgar turistler kişi başı 50 ile 100 Euro arasında alışveriş yaparken, kur farkının artmasından dolayı aldıkları ürünler de farklılaştı.

Daha önce sadece pazardan alışveriş yapan turistler, tekstilden inşaat malzemelerine kadar çok çeşitli ürünler alıyor.

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