Yurt dışına kaçan doktora 73 soruşturma: Çok sayıda hastanın annelik şansını yok etti

Tüp bebek uzmanı Dr. Mustafa Acet, hatalı ameliyatlarla hastalarının annelik şansını yok etmekle suçlandı. Yurt dışına kaçan Dr. Acet hakkında 73 ayrı soruşturma açıldı

İstanbul Şişli'de özel bir klinikte hizmet veren tüp bebek uzmanı Dr. Mustafa Acet, yaptığı hatalı ameliyatlarla tedavi ettiği hastalarının annelik şansını yok etmekle suçlanıyor. "Yurt dışına tedaviye gidiyorum" bahanesiyle hastalarını yüz üstü bırakıp firar eden Mustafa Acet hakkında 73 ayrı soruşturma başlatıldı. Acet hakkında ayrıca yakalama kararı da çıkarıldı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre skandal şöyle gelişti:

Şişli'de 'Acetto' ismi ile kurduğu klinikte anne adaylarını tüp bebek tedavisi kapsamında ameliyat ettikten sonra yurtdışına kaçan Dr. Acet hakkında İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı inceleme başlattı. Çocuk sahibi olmak için gittikleri Acet'in kliniğinde tedavileri yarım kalan anne adayları şikayetçi oldu. İki senedir Dr. Acet'in kliniğine giden anne adayı İrina B., 25 bin lira harcadığını ve üç kez operasyon geçirdiğini söyledi. İrina B. şöyle konuştu:

"Ameliyat oldum, daha sonra tüp bebek tedavisine başladık. Amerika'ya gitti daha sonra da kayboldu. Kliniği taşıdığını paylaştığı videodan öğrendim. Kötü durumdayım. Gittiğim başka bir doktor 'Umut var' dedi. Şimdi hastane hastane geziyorum."

'Tedaviyi bırakıp kaçtı'

Anne adaylarından Özlem A. ise, "Mart 2019'da çikolata kisti nedeni ile hastaneye yatırıldım. Doktorlar kistin alınması gerektiğini ifade etti. Daha önce tedavi gördüğüm Dr. Acet'i aradı. Kesinlikle kendisinden başka birisine tedavi olmamamı istedi. Sonra yurt dışına kaçtı. Tüm tedavi bilgilerini de götürdü, anne olma hayallerimle birlikte tedavimi yarıda bıraktı" açıklamasında bulundu.