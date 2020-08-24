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Yurtiçi Kargo’dan Rana Batı'nın adresini paylaşan çalışan hakkında yeni açıklama geldi

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Kadıköy'de, maske takmadığı gerekçesiyle polislerin darp ettiği Rana Batı'nın adresini kargo sisteminden bulup paylaşan ve linç çağrısı yapan Yurtiçi Kargo çalışanının iş akdi feshedildi.
Yurtiçi Kargo’dan Rana Batı'nın adresini paylaşan çalışan hakkında yeni açıklama geldi

Kadıköy'de, maske takmadığı gerekçesiyle polislerin darp ettiği Rana Batı'nın adresini kargo sisteminden bulup paylaşan ve linç çağrısı yapan Yurtiçi Kargo çalışanının iş akdi feshedildi.

Yurtiçi Kargo'dan sosyal medya üzerinden Rana Batı'nın adres bilgilerini ifşa eden personeli ile ilgili ikinci bir açıklama geldi. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sistemlerimiz üzerinden cumartesi günü "Rana Batı" ismini sorgulayan şahıs tespit edilmiş ve ilgili kişinin iş akdi feshedilmiştir. Şahsın, ilgili sorgulama ekranında Rana Batı'ya ait hiçbir dataya ulaşamadığı, Rana Batı isminde sahte bir profil oluşturduğu tespit edilmiştir. İlgili personel, bu yöntemle dataya ulaşmış gibi bir algı yarattığını da beyan etmiştir.

İş akdinin feshedilmesi dışında, kişi hakkında suç duyurusunda bulunulacak olup gelişmeler şirketimiz tarafından yakından takip edilecektir/edilmektedir.

Yurtiçi Kargo'da tüm bilgileriniz güvendedir ve bu tarz ihlallere hiçbir zaman göz yumulmamış ve bundan sonra da asla göz yumulmayacaktır. Yurtiçi Kargo TS EN ISO 22301, TS EN ISO 27001 ve TS EN ISO 20000 belgeleri ile bilgi güvenliğini ve iş sürekliliğini garanti altına alan bu üç sertifikaya sahip ilk ve tek kargo şirketidir."

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