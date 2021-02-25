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Yüzü asık diye kız arkadaşını darp etti

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Cihangir’de meydana gelen kadına şiddet meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Erkan Bayandursun'un dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Yüzü asık diye kız arkadaşını darp etti

Cihangir’de meydana gelen kadına şiddet meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Erkan Bayandursun'un dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ayça Soykara olayla ilgili bulguları aktardı. Soykara, zanlı Erkan Bayandursun'un "Darp" suçundan methaldar olduğunu söyledi. Soykara, 23 Şubat 2021 tarihinde, saat 18. 30 raddelerinde Cihangir'deki ikametgâhlarında zanlı ile kız arkadaşı arasında kız arkadaşının yüzü asık olduğu gerekçesiyle sözlü tartışma yaşandığını belirterek, zanlının daha sonra kız arkadaşını boğazını sıkıp ittirmek suretiyle darp ettiğini kaydetti.

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Olayın polisin bilgisine 24 Şubat 2021 tarihinde geldiğini dile getiren Soykara, zanlının mahkeme emriyle aynı gün tutuklandığını ifade etti. Soykara, müştekinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin Acil Servis bölümünde doktor kontrolünden geçirildiğine işaret ederek, boynunda kızarıklık tespit edildiğini anlattı. Zanlının benzer 4 suçtan sabıkasının bulunduğuna dikkat çeken Soykara, zanlının aynı kişiye karşı 2020 yılında işlediği suçtan dolayı mahkûm edildiğini ve 11 Şubat'ta tahliye edilmesinin ardından 23 Şubat 'ta yine aynı suçu aynı kişiye yönelik işlediğini vurguladı. Soykara, serbest kalması halinde aynı suçu tekrar işleme ihtimalinin yüksek olması nedeniyle zanlının davaları görüşülünceye dek 20 günü geçmeyecek bir süreyle Merkezi Cezaevi'ne gönderilmesini talep etti.

Mahkemeye avukatsız çıkan zanlı da söz hakkı alarak yargılandığı suçları işlediğini ancak bu olayda iftiraya uğradığını beyan etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının davaları görüşülünceye kadar 20 günü geçmeyecek bir süreyle Merkezi Cezaevi'nde beklemesine emir verdi.

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