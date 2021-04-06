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YYK Reklam Payı, Yıllık Yayın İzni Ücreti Ve Lisans Ücretlerinin Ödenme Sürecinde İyileştirmeye Gitti

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 Yayın Yüksek Kurulu (YYK), salgın sürecinde yaşanan ekonomik sıkıntıları öngörerek, tüm yayın kuruluşları için “Reklam Payı, Yıllık Yayın İzni Ücreti ve Lisans Ücretleri”nin ödenme sürecinde iyileştirmeye gitti.
YYK Reklam Payı, Yıllık Yayın İzni Ücreti Ve Lisans Ücretlerinin Ödenme Sürecinde İyileştirmeye Gitti

 Yayın Yüksek Kurulu (YYK), salgın sürecinde yaşanan ekonomik sıkıntıları öngörerek, tüm yayın kuruluşları için “Reklam Payı, Yıllık Yayın İzni Ücreti ve Lisans Ücretleri”nin ödenme sürecinde iyileştirmeye gitti.

YYK Başkanı Feyzi Hansel yazılı açıklamasında, buna bağlı olarak kurulun hazırladığı “Kamu ve Özel Radyo ve Televizyon Kuruluşlarının Yayın İzin Ücretleri ile Lisans Ücretleri ve Reklam Payı Ödemelerinin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname” kapsamında kuruluşların 2021 yılı boyunca “Yıllık Yayın İzni ve Lisans Ücretleri”nin taksitlendirlerek tahsil edilmesine karar verdi.

Hansel, yasa gereği ödenecek miktarların Amerikan Doları olması nedeniyle döviz kurunun “1 USD = 7.39520 TL” olarak sabitlenmesine de karar verdiklerini ifade ederek, bu taksitlendirme işlemine dahil olmak için başvuracak tüm kuruluşların 2021 yılı içerisinde geçerli olmak üzere “Reklam Payı” ödemelerinden muaf olmalarının sağlandığı belirtildi.

Hansel şöyle devam etti:

“Kararname uyarınca Yıllık Yayın İzni ve Lisans Ücretleri, ilk taksidi 20 Nisan 2021, ikinci taksidi 20 Mayıs 2021, üçüncü taksidi 20 Haziran 2021, dördüncü taksidi 20 Temmuz 2021, beşinci taksidi 20 Ağustos 2021 ve altıncı taksidi de 20 Eylül 2021 olacak şekilde altı eşit taksitte ödenmesi sağlanmıştır.

Söz konusu kararlar, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak 5 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Tüm kamu ve özel radyo ve televizyon kuruluşları ile kamuoyuna duyurulur.”

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