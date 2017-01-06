 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 76.607
  • Altın 136,966
  • Dolar 3,6106
  • Euro 3,8282
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAİzmir'deki terör saldırısıyla ilgili flaş gelişme!

YYK Yönetim Kurulu'nda şok istifa!

» »
YYK Yönetim Kurulu'nda şok istifa!
“YYK üyeliğinden adam gibi, mertçe ayrılıyorum”

Gazeteci Alihan Pehlivan, bugün yaptığı yazılı bir açıklama ile iki yıldır sürdürmekte olduğu Yayın Yüksel Kurulu Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Pehlivan’ın konuya ilişkin açıklaması şöyle;

“Bugün iki yıl süre ile görev yapmaktan onur duyduğum Yayın Yüksek Kurulu’ndan istifa ediyorum. Kıbrıs Türk Yayıncılığının onur noktası olan Yayın Yüksek Kurulu’nda görev yapmak benim için büyük bir onur olarak kalacak.

Görev yaptığım süre içinde gerek YYK Başkanı İlkay Diren ile gerekse çok kıymetli hocam Olgun Üstün ve diğer yönetim kurulundaki üye arkadaşlarımız ile büyük bir uyum içinde bu görevi yerine getirmeye çalıştım. Başta Kurum Müdürümüz Ferhat Atik ve kurumun fedakâr çalışanları olmak üzere hepsine ayrı ayrı teşekkürü bir borç bilirim.

Geçen bu süre zarfından ekranlarda olma arzum her geçen gün kat ve daha kat arttı. Sokakta karşılaştığım herkes geçmişte yaptığımız programların devamını sorguluyordu. Halkımızın bu isteğine daha fazla kayıtsız kalamazdım.

Benim için büyük bir tecrübeydi Y.Y.K üyeliği. Beni bu göreve layık gören başta Başbakanımız Hüseyin Özgürgün ile UBP meclis grubuna, Cumhuriyet Meclisi'nde görev yapan milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum.

Elbette bu süre içinde bazı şeyleri daha farklı görebilme tecrübesine sahip oldum. En azından benden önce istifa edip, hiçbir gerekçe koymadan, birilerini karalayıp, ayrılmıyorum bu kurumdan. Adam gibi mertçe, delikanlıca ayrılıyorum.

Yakında ekranlarda görüşeceğimiz günü de iple çekiyorum”

44d474b5c6856f59d97aa141562f4bf0.jpg

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Çam kese böceği ile mücadele06 Ocak 2017 Cuma 13:03
  • Son Dakika: Uçuşlar iptal edildi!06 Ocak 2017 Cuma 13:02
  • “Asgari ücret 2 bin 937 TL olmalı”06 Ocak 2017 Cuma 12:18
  • "Denktaş'ın önceliği toplum menfaati değil"06 Ocak 2017 Cuma 12:09
  • Tarım Dairesi’nden Yeşilyurt’ta tarla günü ve gece eğitimi06 Ocak 2017 Cuma 11:23
  • Dizdarlı: Şansal’ın sınır dışı edilmesi yasal değil06 Ocak 2017 Cuma 11:11
  • Cumhurbaşkanı Akıncı yurda döndü06 Ocak 2017 Cuma 10:43
  • Telekomünikasyon Dairesi uyardı!06 Ocak 2017 Cuma 10:06
  • BBC: "Bir saat içinde yılbaşını iki kez kutlayan Kıbrıs"06 Ocak 2017 Cuma 09:52
  • 14 bin Dolar ile KKTC'den kaçmaya çalıştı06 Ocak 2017 Cuma 09:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti