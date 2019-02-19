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Zanlının ‘Aşkıma Yenildim’ itirafı

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Zanlı yargıcın karardan önce bir şey söylemek ister misin karşılık olarak ‘Aşkıma yenildim. Özür dilerim’ dedi.
Zanlının ‘Aşkıma Yenildim’ itirafı

14 Şubat 2019 – 15 Şubat 2019 tarihleri saat 20.00 - 19.00 arasında bayan komşusunun avlusuna girerek çamaşır telinde asılı 3 adet bayan külotu sirkat ettikten sonra yazmış olduğu aşk mektubunu ikametgahın penceresine bırakarak mülke tecavüz, sirkat ve cinsel taciz suçunu işleyen Gazimağusa sakini KKTC vatandaşı M.K. (E.56) ilerleyen zamanda bir başka aşk mektubu yazarak ayni ikametgahın giriş kapısı önüne bırakarak Mülke tecavüz ve cinsel taciz suçunu tekrar işlemiştir. Şikayet üzerine 18.2.19 tarihinde Polis tarafından tutuklanan zanlı bugün Gazimağusa Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Tahkikat memurunun mahkemede aktardığı olgulara göre sirkat edilen bayan kilotlardan ikisinin zanlının cebinde bir tanesinin ise zanlının da üzerinde giyilmiş halde olarak tespit edilerek emare olarak alındığını, aşk mektubu yazmada kullanılan kalemin de zanlının ikametgahında bulunup emare olarak alındığını belirtti. Emare olarak alınan bayan kilotlarının müşteki tarafından tanındığını belirten tahkikat memuru zanlının 2018 yılında da benzeri suç işlemesi sonucu hapis cezası aldığını ve tahliye olduktan sonra kamuda infial yaratan suçlar listesinde yer alan bu suçları işlemeye devam etmesi nedeniyle hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

Zanlı yargıcın karardan önce bir şey söylemek ister misin karşılık olarak ‘Aşkıma yenildim. Özür dilerim’ dedi.

Olguları değerlendiren yargıç zanlıyı hükümsüz tutuklu olarak 2 ay süreyi geçmemek kaydıyla Merkezi cezaevine gönderdi. (MHA)

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