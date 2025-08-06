Zara için reklam yasağı: 'Sağlıksız derecede zayıf' model kullanımı

Reklamlardan biri kısa bir elbise içindi ve ASA modellerin bacaklarının ‘gözle görülür şekilde ince’ görünmesi için gölgeler kullanıldığını belirledi.

Ayrıca üst kollarının ve dirsek eklemlerinin pozisyonunun mankeni ‘orantısız’ gösterdiği belirtildi.

Diğer yasaklanan reklamsa bir gömlek reklamıydı. Kurum, modelin ‘çıkıntılı köprücük kemikleri’nin reklamın odak noktası haline gelecek şekilde poz verdiğini vurguladı.

Denetleme kurumu, sorumsuz reklamların mevcut haliyle bir daha yayınlanmaması gerektiğine ve Zara’nın tüm görsellerinin sorumlu biçimde hazırlanmasını sağlamakla yükümlü olduğuna karar verdi.

Zara, söz konusu reklamları uygulamasından ve web sitesinden kaldırdı. Şirket, kurallara uygun biçimde iki modelin de fotoğrafların çekildiği tarihte sağlıklı olduğunu kanıtlayan tıbbi belgelere sahip olduğunu vurguladı.

Geçen temmuzda Marks & Spencer’ın bir reklamı da modelin ‘sağlıksız derecede zayıf’ görünmesi nedeniyle yasaklanmıştı.

ASA modelin pozu ve bacaklarının inceliğini vurgulayan sivri uçlu ayakkabılar dahil kıyafet seçiminin reklamı sorunlu hale getirdiğine hükmetmişti.