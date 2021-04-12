Zaroğlu: Şu an içimdeki huzur üzüntüden çok daha büyüktür!

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı:

Kıymetli Yeniden Doğuş Partililer;

Biliyorum kaybedildiğinde #İnsan nekadar da olsa biraz üzülüyor ..

Ancak

Yüce Yaradana yemin ederim ki;

Şuan içimde ki huzur üzüntüden çok daha büyüktür..

Zira

Kampanya sürecinde ne sizlere, ne de halkımıza asla #yalan söylemedim ..

Bir koltuk uğruna seçim kazanmak için gerçekdışı söylemlerle algı yaratıp üyelerimize korku vererek oy devşirmeye çalışmadım ..

Bugün geldiğimiz bu noktada,

kamuoyuna ve üyelerimize hesap vermesi gereken taraf değil, takdir toplayan taraf olduğumuzu düşünüyorum ..

Bundan sonra ki süreçte, %80 üzerinde oy alacağını,

3 günde toplanan 3800 #imza ile aday olduğunu söyleyenlerin sandık sonuçlarında ki önemli ikazı görerek daha iyi muhasebe yapması gerekmektedir ..

Ancak,

kendi üyelerini başka partili olmakla suçlayan,

"Çakıl taşı, toy ve cahiller" diye aşağılayan bir tarzın yerine daha kucaklayıcı ve bütünleştirici bir tavır ile yol alınması gerekirken ..

Sayın Genel #Başkanın

Gerek #aile #bireylerinin seçim sonrası da devam eden iftiralarla dolu, insanları aşağılayan paylaşımları ..

gerekse kendisinin seçim sonrası yapmış olduğu açıklamasında ki

Birleştirici ve bütünleştirici bir tavır sergilemek yerine

hala daha kendisinden farklı düşünen parti üyelerini başka partili olmakla, ajan provakatörlükle suçlaması,

kurultayda ortaya çıkan tablonun ne kendisi ne de ailesi tarafından yeteri kadar idrak edilmediğinin ve önümüzde ki süreçte yanlış bir yol izlenmeye devam edileceğinin göstergesidir ..

Oysa ki Bir Genel Başkan kendisinden farklı düşünenleri de kucaklamak zorundadır..

Umarım bu ayrıştırıcı tavır ve söylemler bir an önce son bulur aksi halde bu şekilde yol alabilmek mümkün değildir ..

Değerli dava arkadaşlarım;

Bütün ülke şu hakikati gördü ki;

Bizler oy pusulalarında çok az bir oy farkı ile seçim kaybeden ama vicdanlarda büyük bir farkla bu seçimin kazananı olduk ..

Çıkmış olduğum bu yolda bana destek veren,

bu onurlu yürüyüşe iştirak eden herkese çok teşekkür ederim..

Şahsıma destek vermese de kurultay alanına gelip partimize sahip çıkan tüm üyelerimize şükranlarımı sunarım ..

Hepinizi can-ı gönülden kucaklıyorum.

Saygılarımla..

Bertan Zaroğlu

Lefkoşa Milletvekili