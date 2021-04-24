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Zaroğlu, YDP'nin adını anmadı

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YDP Kurultayı sonrası Türkiye'ye giden YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu 23 nisan paylaşımında YDP'nin adını anmadı.
Zaroğlu, YDP'nin adını anmadı

YDP Kurultayı sonrası Türkiye'ye giden YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu 23 nisan paylaşımında YDP'nin adını anmadı.

Zaroğlu ''Lefkoşa Milletvekili'' olarak paylaşımda bulundu

Zaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

Başta

Gazi Mustafa Kemal Atatürk

olmak üzere,

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin

kahraman üyelerini ve #Milli #Mücadele de emeği geçmiş olan herkesi saygı ve rahmetle anarken,

Yüce #Türk #Milletinin

dününden bugününe ayrı bir anlam katan sevgili çocuklarımızın bayramlarını en içten duygularımla kutluyor,

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyanın bütün çocuklarına

#sağlık #mutluluk ve #barış getirmesini diliyorum ..

Bertan Zaroğlu

Lefkoşa Mv.

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