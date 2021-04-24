Zaroğlu, YDP'nin adını anmadı

YDP Kurultayı sonrası Türkiye'ye giden YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu 23 nisan paylaşımında YDP'nin adını anmadı.
Zaroğlu ''Lefkoşa Milletvekili'' olarak paylaşımda bulundu
Zaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:
Başta
Gazi Mustafa Kemal Atatürk
olmak üzere,
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin
kahraman üyelerini ve #Milli #Mücadele de emeği geçmiş olan herkesi saygı ve rahmetle anarken,
Yüce #Türk #Milletinin
dününden bugününe ayrı bir anlam katan sevgili çocuklarımızın bayramlarını en içten duygularımla kutluyor,
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyanın bütün çocuklarına
#sağlık #mutluluk ve #barış getirmesini diliyorum ..
Bertan Zaroğlu
Lefkoşa Mv.
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