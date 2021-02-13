Zaroğlu:''Kendi yalan oyunlarınızda boğulacaksınız''

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu sosyal medya hesabından gündemdeki iddialara ilişkin açıklama yaptı:

KAMUOYUNA DUYURU..

Dün akşam

"Yeni Kıbrıs" isimli bir Facebook hesabından partimizin Genel Başkanı Erhan Arıklı hakkında bir takım paylaşımlar yapıldı..

Bu olayların sayın Fuat Oktay’ın gelmesinden hemen sonra yapılmış olması gerçekten çok manidardır!

Dijital dünyanın her geçen gün ne kadar tehlikeli olduğunu görmekteyim..

Montaj olduğu ap açık bir şekilde belli olan bu paylaşımla,

şahsımı karalamaya çalışanlara, iftirada sınır tanımayanlara en güzel cevabım,

"#Kendi #yalan #oyunlarınızda #boğulacaksınız.!"

Bin bir emek ve mücadele ile kurmuş olduğumuz, Gözbebegimiz olan partimizi hiç kimsenin şahsi çıkar ve menfaatleri uğruna kullanmasına izin vermeyeceğiz..

Demokrasi mücadelemizi tüm partililerimizle beraber omuz omuza sonuna kadar devam ettireceğiz..

#YenidenDoğuşPartisi

Saygılarımla..

Bertan Zaroğlu

Ne Olmuştu?

YDP Genel Başkanı ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı, dün akşam saatlerinde kişisel sosyal medya hesabından, internet üzerinde yayınlanan ve künyesi bulunmayan “Yeni Kıbrıs” adlı bir gazetenin manşetini paylaşarak, gazeteyi çıkaranları “bitireceğini” belirtti. Yapılan araştırmadan Yeni Kıbrıs adlı gazetenin adminleri arasında Bertan Zaroğlu’nun da bulunduğu belirlendi.

Yeniden Doğuş Partisi içindeki koltuk savaşı sürüyor. Erhan Arıklı ile Bertan Zaroğlu arasındaki savaş bu kez sosyal medyada patlak verdi. Yeni Kıbrıs adlı künye bilgileri olmayan bir internet sayfası yayınladığı manşetinde Erhan Arıklı’yı hedef almasının ardından Arıklı kişisel sosyal medya hesabından açıklam yaptı.

Arıklı açıklamasında şunları kaydetti:

“Kargaların bile güleceği bir asparagas haber. Belli ki hortumunu kestiğimiz rant çevreleri şahsımı yıpratmak için künyesi bile belli olmayan (Arkasında kimin ve kimlerin olduğu belli) Bu tür paçavralarla beni yıpratmaya çalışıyorlar. Bilmiyorlar ki bu tür yalan haber ve dedikodularla beni yıldırmak şöyle dursun iyice hırslandırıyorlar. Onlara sözüm şudur; Alayınız gelsin alayınız… Sizi bitireceğim…”

Öte yandan yapılan araştırmada hem sayfası hem de grubu bulunan Yeni Kıbrıs adlı gazetenin, grup yöneticilerinden bir tanesinin ise Bertan Zaroğlu olduğu gözlemlendi

TIKLA OKU

YDP'de tartışma büyüyor... O Sayfanın yöneticisi Zaroğlu çıktı...