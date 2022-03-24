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Zelenski, Abramovich için devreye girdi

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Zelenski, Rus milyarder Roman Abramovich'i korumak için devreye girdi. Zelenski'nin "Rusya ile arabuluculuk yapabilir" gerekçesiyle ABD Başkanı Joe Biden'dan Abramovich'in yaptırım listesine alınmamasını istediği öne sürüldü.
Zelenski, Abramovich için devreye girdi

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Rus milyarder Roman Abramovich'i korumak için devreye girdi. Zelenski'nin "Rusya ile arabuluculuk yapabilir" gerekçesiyle ABD Başkanı Joe Biden'dan Abramovich'in yaptırım listesine alınmamasını istediği öne sürüldü.

Wall Street Journal (WSJ), konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde Rus milyarder Abramovich'in Zelenski ile Biden arasındaki görüşmelerde konu edildiği bildirildi.

İddiaya göre Zelenski, Putin'le arasında arabuluculuk yapabilme potansiyeli dolayısıyla ABD'den Abramovich'i yaptırım listesine almamasını istedi. Beyaz Saray, yaptırım listesini hazırlayan Hazine Bakanlığına ulaşarak listede Abramovich'in ve şirketlerinin yer almamasını sağladı.

AB ve İngiltere tarafından yaptırım listesine alınan Abramovich'in ABD'nin yaptırım listesinde yer almamasının Zelenski'den Biden'a gelen bu taleple ilişkili olduğu kaydedilen haberde, Abramovich'in halihazırda böyle bir arabuluculuk görevi üstlenip üstlenmediğinin ise bilinmediği belirtildi.

Konuyla ilgili olarak Beyaz Saray ve Hazine Bakanlığından herhangi bir açıklama yapılmadı.

ABD yönetimi, AB ile koordineli şekilde önceki hafta çok sayıda Rus oligarka yaptırım kararı almış ve bu kişilerin mal varlıkları dondurulmuştu.

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