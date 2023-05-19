Zelenskiy, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Moskova ve Kiev arasındaki krizi çözme çabalarını görüştü.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’ya göre, Bin Selman, Cidde’de düzenlenen 32. Arap Birliği Liderler Zirvesi’ne katılan Zelenskiy ile bir araya geldi.

Bin Selman-Zelenskiy görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konulara dair ortak ilgi alanları konuşuldu.

Görüşmede Bin Selman, Ukrayna ile Rusya arasındaki krize çözüm çabalarına verdiği desteğe vurgu yaptı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ayrıca ülkesinin Ukrayna’ya yönelik insani yardımlarının sürdüreceği mesajını verdi.

Cidde’de düzenlenen 32. Arap Birliği Liderler Zirvesi’ne katılan Zelenskiy, burada yaptığı konuşmada, Ukrayna’nın, halkının ve Ukrayna’da yaşayan Müslümanların korunması çağrısında bulunmuştu.