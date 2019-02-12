Zeynep Alkan: Kanser olacağım ama kilo almayacağım!

Sağlıklı yaşam ve fit bir vücut adına büyük bir efor harcayan ve eğitimde olmasına rağmen sporunu aksatmayan Zeynep Alkan, zaman zaman yaptığı paylaşımlarla günlük temposu hakkında paylaşımlarda bulunuyor.

Geçtiğimiz akşam yine bu tarz bir paylaşımda bulunan Alkan, takipçilerine mutfaktaki hünerlerini sergiledi. Yağ koymadan kabak pişirmeye çalışan Zeynep Alkan bir yandan bu konudaki rahatsızlığını esprili bir dille anlatırken bir yandan da ilginç benzetmelerde bulundu.