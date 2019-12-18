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Ziraat Bankası'nın Simit Sarayı'nı satın almak için yaptığı başvuru - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunu duyduğum anda Genel Müdürümüzü aradım

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Ziraat Bankası'nın Simit Sarayı'nı satın almak için yaptığı başvuru - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunu duyduğum anda Genel Müdürümüzü aradım
Ziraat Bankası'nın Simit Sarayı'nı satın almak için yaptığı başvuru - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunu duyduğum anda Genel Müdürümüzü aradım

Ziraat Bankası'nın, Simit Sarayı satın almak için başvuru yaptığı haberleri üzerine açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, banka genel müdüründen konu ile ilgili bilgi aldığını söyledi.

Cenevre'de bir grup gazeteciye konu ile ilgili açıklama yapan Erdoğan, bankanın şirketi satın almasını "tasvip etmem mümkün değil" dedi.

Cumhurbaşkanı, Ziraat Bankası genel müdürü ile yaptığı görüşmeye ilişkin şunları söyledi:

Bunu duyduğum anda Genel Müdürümüzü aradım. Genel Müdürümüz, 'Bir ara gündeme geldi ama böyle bir şeyi şu anda düşünmüyoruz' dedi. Zaten Ziraat Bankası değil, Ziraat Bankasının girişim sermayesi şirketi. O tablo şu anda bu seyirde."

 

Konu ile ilgili Ziraat Bankası'ndan resmi bir açıklama yapılmış değil.

Tartışmanın odağındaki Simit Sarayı'ndan yapılan açıklamada ise şirketin, iddia edildiği gibi 500 milyon dolar borcu olmadığı iddia edildi.

Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu yaptığı yazılı açıklamada satış "Yerli ve yabancı birçok fonla görüşmeler devam ediyor" ifadesini kullandı.

Kavukcu, açıklamasında Ziraat Bankası ile görüşmelere değinmedi.

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