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Zonguldak’ta hayvanat bahçesinden kaçırdıkları geyiği kesip yiyen iki kişi tutuklandı

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Zonguldak’ta hayvanat bahçesinden kaçırdıkları geyiği kesip yiyen iki kişi tutuklandı
Zonguldak’ta hayvanat bahçesinden kaçırdıkları geyiği kesip yiyen iki kişi tutuklandı

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde bir seramik fabrikasına ait hayvanat bahçesindeki geyiği kaçırıp yediği belirlenen iki kişi tutuklandı.

Hayvanat bahçesindeki geyik, otlaması için çıkarıldığı fabrikanın arka bölümündeki boş arazide kayboldu. Bölgede arama yapan bakıcılar geyiği bulamayınca, jandarmaya haber verildi.

Jandarma ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını izledi.

Geyiğin C.A. ve M.B. tarafından kaçırıldığını tespit edildi. Jandarma ekipleri önceki gün şüphelileri adreslerinde gözaltına aldı.

Şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinde geyiği kaçırıp silahla vurarak öldürdüklerini daha sonra kesip yediklerini söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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