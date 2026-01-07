16 yaşındaki kurşunlama zanlısına iki gün tutukluluk!
Zanlıya yedi ayrı suçlama getirildi.
Zanlı 16 yaşında olduğundan mahkemeye sosyal hizmetler memurları ile getirildi.
Ne oldu?
Ülke genelinde büyük infial yaratan silahlı saldırının ardından aranan zanlı Abdullah K. (2009 doğumlu), Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından Lefkoşa’da yakalanarak tutuklandı.
Zanlının, Fuar Alanı karşısında bulunan EKOR isimli iş yerinde yemek yediği sırada tespit edildiği ve düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandığı bildirildi. Yapılan aramada belinde iki tabanca ve mermiler bulundu.
16 yaşındaki zanlının adaya bugün Gaziantep üzerinden geldiği öğrenilirken, yaşı nedeniyle adaya yalnız gelmediği ve olayda işbirlikçileri olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Zanlının yarın sabah Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.
Olayın hemen ardından saatler boyunca yoğun bir çalışma yürüten polis ekipleri, hızlı ve kararlı müdahaleleriyle vatandaşın takdirini topladı.
