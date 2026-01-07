  • BIST 12101.9
  • Altın 6121.517
  • Dolar 43.0386
  • Euro 50.336
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKATrump Meksika ve Kolombiya'yı da tehdit etti

16 yaşındaki kurşunlama zanlısına iki gün tutukluluk!

» »
16 yaşındaki kurşunlama zanlısına iki gün tutukluluk!
16 yaşındaki kurşunlama zanlısına iki gün tutukluluk!

16 yaşındaki kurşunlama zanlısına iki gün tutukluluk!

Zanlıya yedi ayrı suçlama getirildi.

Zanlı 16 yaşında olduğundan mahkemeye sosyal hizmetler memurları ile getirildi.

 

Ne oldu?

Ülke genelinde büyük infial yaratan silahlı saldırının ardından aranan zanlı Abdullah K. (2009 doğumlu), Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından Lefkoşa’da yakalanarak tutuklandı.

Zanlının, Fuar Alanı karşısında bulunan EKOR isimli iş yerinde yemek yediği sırada tespit edildiği ve düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandığı bildirildi. Yapılan aramada belinde iki tabanca ve mermiler bulundu.

16 yaşındaki zanlının adaya bugün Gaziantep üzerinden geldiği öğrenilirken, yaşı nedeniyle adaya yalnız gelmediği ve olayda işbirlikçileri olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Zanlının yarın sabah Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.

Olayın hemen ardından saatler boyunca yoğun bir çalışma yürüten polis ekipleri, hızlı ve kararlı müdahaleleriyle vatandaşın takdirini topladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dikkat! Gazimağusa ve İskele'de su kesintisi06 Ocak 2026 Salı 16:39
  • DAÜ-SEN: Hukuksuzluğu İtiraf Eden Bir Bakanlık Anlayışı Kabul Edilemez06 Ocak 2026 Salı 16:38
  • DAÜ VYK konusu... Cumhurbaşkanlığı yasaya uygun bir Bakanlar Kurulu önerisi bekliyor06 Ocak 2026 Salı 13:47
  • TDP: "Her şey kontrol altında" iddiası kurşun sesleriyle bir kez daha çöktü06 Ocak 2026 Salı 12:39
  • Lefkoşa'da Kurşunlama! Küçükkaymaklı’da oto galeriye silahlı saldırı: 2 yaralı06 Ocak 2026 Salı 11:59
  • Ağıl içinden hayvan çalındı: 2 kişi tutuklandı06 Ocak 2026 Salı 11:47
  • Son tarih 16 Ocak06 Ocak 2026 Salı 11:31
  • Kamuda yetkili beş sendika Başbakanlık önüne yürüyor06 Ocak 2026 Salı 11:28
  • Posta Dairesi Müdürü Yakup İskender: Posta, zor yıllarda toplumun moral ve motivasyonunu yüksek tuttu06 Ocak 2026 Salı 09:25
  • Tozlu hava bugün de etkili olacak06 Ocak 2026 Salı 09:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti