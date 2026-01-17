367 sürücü rapor edilldi

Denetimler kapsamında toplam 2 bin 506 araç sürücüsü kontrol edildi. Çeşitli trafik suçlarından 367 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 81 araç trafikten men edildi, 2 sürücü ise tutuklandı.
Polis tarafından rapor edilen trafik suçlarının dağılımı ise şöyle açıklandı:
101 sürücünün yasal hız sınırını aştığı, 44 sürücünün alkollü içki tesiri altında araç kullandığı, 3 sürücünün sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullandığı, 14 sürücünün sigortasız araç kullandığı belirlendi.
Denetimlerde ayrıca 2 sürücünün sürüş esnasında cep telefonu kullandığı, 6 sürücünün emniyet kemeri takmadan araç kullandığı, 18 sürücünün muayenesiz araç kullandığı ve 43 sürücünün seyrüsefer ruhsatsız araç kullandığı tespit edildi.
Öte yandan 2 sürücünün trafik ışıklarına uymadığı, 5 sürücünün trafik levha ve işaretlerini ihlal ettiği, 3 sürücünün koruyucu başlık takmadan motosiklet kullandığı, 3 sürücünün araç ışık kurallarını ihlal ettiği, 1 sürücünün aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırdığı ve 1 sürücünün susturucusuz egzozlu araç kullandığı kaydedildi.
Kalan 121 sürücünün ise diğer trafik suçlarından rapor edildiği bildirildi.
Polis, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin artarak devam edeceğini vurguladı.
