367 sürücü rapor edilldi

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde binlerce sürücü kontrol edilirken, çok sayıda trafik suçuna yasal işlem uygulandı.
367 sürücü rapor edilldi

Denetimler kapsamında toplam 2 bin 506 araç sürücüsü kontrol edildi. Çeşitli trafik suçlarından 367 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 81 araç trafikten men edildi, 2 sürücü ise tutuklandı.

Polis tarafından rapor edilen trafik suçlarının dağılımı ise şöyle açıklandı:
101 sürücünün yasal hız sınırını aştığı, 44 sürücünün alkollü içki tesiri altında araç kullandığı, 3 sürücünün sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullandığı, 14 sürücünün sigortasız araç kullandığı belirlendi.

Denetimlerde ayrıca 2 sürücünün sürüş esnasında cep telefonu kullandığı, 6 sürücünün emniyet kemeri takmadan araç kullandığı, 18 sürücünün muayenesiz araç kullandığı ve 43 sürücünün seyrüsefer ruhsatsız araç kullandığı tespit edildi.

Öte yandan 2 sürücünün trafik ışıklarına uymadığı, 5 sürücünün trafik levha ve işaretlerini ihlal ettiği, 3 sürücünün koruyucu başlık takmadan motosiklet kullandığı, 3 sürücünün araç ışık kurallarını ihlal ettiği, 1 sürücünün aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırdığı ve 1 sürücünün susturucusuz egzozlu araç kullandığı kaydedildi.

Kalan 121 sürücünün ise diğer trafik suçlarından rapor edildiği bildirildi.

Polis, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin artarak devam edeceğini vurguladı.

 

