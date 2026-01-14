  • BIST 12433.5
Ada genelinde sokak aydınlatmalarında LED dönüşüm süreci başlıyor

Ada genelinde sokak aydınlatmalarında LED dönüşüm süreci başlıyor

2026 yılında tüm sokak lambaları yenilenecek
Ada genelinde sokak aydınlatmalarında LED dönüşüm süreci başlıyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), ada genelindeki tüm sokak aydınlatmalarının tamamını LED armatürlere dönüştürmek amacıyla kapsamlı bir yenileme ve bakım çalışmasını hayata geçiriyor.

Bu çerçevede, eski tip, yanmayan ve arızalı sokak lambaları, ilgili belediyeler ve muhtarlıklarla koordinasyon sağlanarak tek tek tespit edilecek ve LED teknolojisine dönüştürülerek yenilenecek.

2026 yılında tüm sokak lambaları yenilenecek

Söz konusu projenin hazırlık çalışmaları tamamlandı ve kurum bütçesine yaklaşık 4 milyon dolarlık yatırım kalemi eklenerek ihale çalışmaları başladı. Çalışmanın ilk etabında, 2026 yılının ilk yarısı içerisinde eski tip aydınlatmalar 10 bin LED armatür ile değiştirilecek. 1 yıllık plan çerçevesinde ise ada genelinde arızalı olan tüm sokak lambalarının değiştirilmesiyle projenin tamamlanması hedefleniyor.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) tarafından yapılacak bu yatırımla birlikte, ada genelinde sokak aydınlatmalarında modern, çevreci, ekonomik ve güvenli bir döneme geçilecek.

