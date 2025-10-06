  • BIST 10734.87
Akansoy: "İki Devletli Çözüm Önergesi, dar siyasi bakışla hazırlanmış tutarsız bir metindir"

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Asım Akansoy, Meclis’te görüşülmeye başlanan *“Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm Konusunda Karar Önerisi”*nin dar bir siyasi anlayışla ve indirgemeci bir tarih okumasıyla hazırlandığını söyledi.
Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Asım Akansoy, Meclis’te görüşülmeye başlanan *“Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm Konusunda Karar Önerisi”*nin dar bir siyasi anlayışla ve indirgemeci bir tarih okumasıyla hazırlandığını söyledi.

Akansoy, Cumhuriyet Meclisi’nden Kıbrıs sorununa ilişkin geçecek herhangi bir metnin ortak görüşler temelinde oluşturulması gerektiğini vurgulayarak, “Bu tür belgeler, Meclis’te temsil edilen ve edilmeyen tüm siyasi partilerin görüşüne açılmalıydı. Bu yapılmadığı için önerge baştan sorunludur” dedi.

Metnin, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın siyasetini destekleme amacıyla kaleme alındığını belirten Akansoy, “Ancak Tatar’ın izlediği politikalarla çelişen, tutarsız bir metni öne çıkarmak akıl işi değildir. Eğer amaç dünyaya ortak mesaj vermekse, Meclis içi ve dışı bütünlüğün sağlanamadığı bu zayıf metinle kime neyi ispat etmeyi hedefliyorlar?” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 13 gün kala böyle bir girişimin başlatılmasını “oldu bitti yaratma çabası” olarak nitelendiren Akansoy, “Bu hamle muhalefeti zora sokma amacı taşıyor, ancak kimse zor durumda değil. Toplum Tatar’ın görüşlerini destekleseydi, karşısına rakip çıkmazdı” dedi.

Akansoy, “Tatar, Sayın Erhürman ile yüz yüze gelsin; toplum gerçeği görsün. Erhürman’la tartışmaktan kaçan birinin, beş yıl boyunca uluslararası toplantılarda ne yaptığını düşünmek gerekir” ifadelerini kullandı.

Demokrasinin tartışma ve uzlaşma kültürü üzerine kurulu olduğunu hatırlatan Akansoy, “Kendi aramızda konuşmak, halkın çıkarları için en doğru yolu bulmak gerekir. Tartışmadan kaçan bir adayın, ne Hristodulidis ne Guterres ne de başka bir lider karşısında hakkımızı savunma şansı yoktur” dedi.

