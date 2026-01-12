  • BIST 12299.87
  • Altın 6121.517
  • Dolar 43.0386
  • Euro 50.336
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAİsrail ve Hamas yeniden çatışmaya hazırlanıyor

Alım Gücünü Aşındıran Ücret Politikası, Özel Sektör Çalışanını Fakirleşmeye Mahkûm Ediyor

» »
"Bu ülkede çalışanların, emeklilerin ve asgari ücretlilerin alım gücü her geçen gün erimektedir."
Alım Gücünü Aşındıran Ücret Politikası, Özel Sektör Çalışanını Fakirleşmeye Mahkûm Ediyor

İşte CTP'den yapılan açıklama;

Bugün ülkede yaşanan en temel sorunlardan biri, özellikle özel sektör çalışanlarının ücretlerinin alım gücünün her geçen gün sistemli biçimde aşındırılmasıdır. Hayat pahalılığı karşısında korunmayan ve her seferinde açıklanan hayat pahalılığı oranından daha az artış verilen her ücret, açıklandığı anda fiilen bir kayıp anlamına gelmektedir.

Bu ülkede çalışanların, emeklilerin ve asgari ücretlilerin alım gücü her geçen gün erimektedir.

Kamu çalışanları için %21,66 oranında maaş artışı yapılırken, asgari ücretliye %18,39 artış dayatılması kabul edilemez. Bu tablo, kimin gözden çıkarıldığını net biçimde göstermektedir. Dar gelirli emekçiler, bu hükümetin vicdanında açıkça görmezden gelinmektedir.

Bir önceki artışta da emekçiden kesilmiş olan hak, bu asgari ücret masasında yine hükümet tarafından kesilmiştir. Bu nedenle mesele yalnızca yüzdelik oranlar değildir.

Mesele siyasi tercihlerdir. Mesele sosyal devletin yok edilmesidir.

Mesele; artan gıda fiyatları, fahiş kiralar, eğitim, sağlık, ulaşım ve elektrik giderleri karşısında asgari ücretle geçinmenin artık mümkün olmamasıdır. Alım gücü korunmayan bir ücret artışı, gerçek bir artış değil; yoksullaşmanın devamıdır. Bu hatadan derhal dönülmelidir.

Asgari ücretliye hakkı verilmediği gibi, küçük ve orta ölçekli işletmelere, esnafa, üreticiye de yeterli ve zorunlu destekler ile hibeler devlet tarafından doğru şekilde kurgulanmadığı için bu işletmeler de zor duruma sokulmaktadır.

Asgari ücret, sadece hayatta kalmaya değil, insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmeye yetmelidir. Emekçinin alım gücü korunmadan ne ekonomik istikrar sağlanabilir ne de toplumsal huzur mümkündür.

Asgari ücretin hayat pahalılığı karşısında ezdirilmesine, çalışanların alım gücünün her düzenlemede biraz daha düşürülmesine sessiz kalmayacağız.

Bu mücadele, rakamların değil; yaşamın mücadelesidir.

 

CTP Basın Bürosu

09.01.2026

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hatice İntaç yazdı... "Dost Bildiklerim"12 Ocak 2026 Pazartesi 08:42
  • Avukat Cansu Nazlı: Ceza Yasasındaki değişikliklerle basın ve muhalefet sansürlenmek isteniyor11 Ocak 2026 Pazar 19:48
  • Meclis Genel Kurul’u toplanacak11 Ocak 2026 Pazar 19:24
  • Meteoroloji Dairesi, karada ve denizlerde fırtına uyarısı yaptı11 Ocak 2026 Pazar 15:38
  • Öztürkler: Rum yönetimi tehlikeli bir oyun içinde11 Ocak 2026 Pazar 14:22
  • En çok yağış nerede?11 Ocak 2026 Pazar 14:05
  • İncirli üreticilerle buluştu: “Üretime dayalı, adil paylaşımlı bir ekonomi kuracağız”11 Ocak 2026 Pazar 14:00
  • Girne-Tatlısu Anayolunda Kaza11 Ocak 2026 Pazar 13:57
  • İzlem Gürçağ Altuğra’dan Genel Başkan adaylığı sinyali, UBP'de kurultay çağrısı!11 Ocak 2026 Pazar 12:15
  • Hatice İntaç yazdı... "Hayatı Anlamlandırmak"11 Ocak 2026 Pazar 11:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti