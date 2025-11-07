Ani ve gayri tabii ölüm

06.11.2025 tarihinde, Tatlısu’da yapımı devam etmekte olan bir sitenin inşaat alanında, aniden rahatsızlanması üzerine, ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Haspolat’da sakin Yasin UZUNAY (E-62)'ın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmıştır.

Kesin ölüm sebebi yapılacak ileri tetkikler sonucu belli olacaktır.

Soruşturma devam etmektedir.