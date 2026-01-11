  • BIST 12200.95
  • Altın 6121.517
  • Dolar 43.0386
  • Euro 50.336
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAMeteoroloji Dairesi, yarın sabah saat 05.00’e kadar karada ve denizde fırtına uyarısı yaptı.

Avukat Cansu Nazlı: Ceza Yasasındaki değişikliklerle basın ve muhalefet sansürlenmek isteniyor

» »
Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi Üyesi Cansu N. Nazlı, Kanal T'de Efdal Keser'in sunduğu, Özel Yayın programının konuğu oldu. Nazlı, Ceza Yasasında yapılmak istenen değişiklikler hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Avukat Cansu Nazlı: Ceza Yasasındaki değişikliklerle basın ve muhalefet sansürlenmek isteniyor

Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi Üyesi Cansu N. Nazlı, Ceza Yasası’nda yapılmak istenen değişikliklerle insanların ifadelerinden dolayı alabilecekleri cezaların kapsamının artırıldığını söyleyerek, "zem ve kadihin" suç olmaktan çıkarılması gerektiğini belirtti.

Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi Üyesi Cansu N. Nazlı, Kanal T'de Efdal Keser'in sunduğu, Özel Yayın programının konuğu oldu. Nazlı, Ceza Yasasında yapılmak istenen değişiklikler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bağımsızlık Yolu’ndan verilen bilgiye göre, kurşunlanan otogaleri olayını anımsatan Nazlı, “Halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden konular varken hükümet bunlarla uğraşmak yerine, haber yapan insanları susturmak için Ceza Yasası’nda değişiklik yapmak istiyor” dedi.

Nazlı yapılmak istenen değişikliklerin kamu yararına olmadığını savunarak, basın ve ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini, amacın, basının ve muhalefeti sansürlemek olduğunu ileri sürdü.

Ceza Yasasının 50. Maddesindeki değişikliğin daha çok kamuoyunda tartışıldığını dile getiren Nazlı, bu maddede yapılmak istenen değişikliği “sadece belli bir kesimi susturmak için yapılıyor gibi göründüğünü” söyledi.

Basının denetleme görevi olduğunu da belirten Nazlı, gazetecinin veya gazetenin kamuoyunun yararına ürettiği içeriği “devlet kurumunun, kamu görevlisinin itibarını zedeliyor” niteliğiyle suç kabul edip cezalandırma yolu seçilerek basının engellendiğini savundu.

Nazlı, bunun" kabul edilemez" olduğunu ileri sürerek, maddelerdeki değişikliklerinin ucunun açık olmasının "endişe verici" olduğunu söyledi. Nazlı, ceza davalarını polisin okuduğuna dikkat çekerek polislerin bu yönde hukuki yetkinliği olmadığını söyledi.

Nazlı “İfade özgürlüğünün sınırlarının bu kadar kırılgan olmaması gerekiyor. İnsanların fikirlerinin suç sayılması 2026 yılında kabul edilemez. Biz bu maddelerden kurtulmaya çalışırken daha da genişletiyorlar” ifadelerini kullandı.

Yasa değişikliği ile toplumun bütün kesimlerinin tehdit altında olduğunu savunan Nazlı, Bilişim Suçları Yasası değişikliği ile ilgili de değerlendirmelerde bulunarak iki tane değişikliğin "tehlikeli olduğunu" ileri sürdü.

Nazlı, bu maddeleri polisin mahkeme emri olmadan trafik bilgilerine erişmesi  ve BTHK’ya idari para cezası verme yetkisi içeren maddelerin çoğaltılması olarak açıkladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne-Tatlısu Anayolunda Kaza11 Ocak 2026 Pazar 13:57
  • İzlem Gürçağ Altuğra’dan Genel Başkan adaylığı sinyali, UBP'de kurultay çağrısı!11 Ocak 2026 Pazar 12:15
  • Hatice İntaç yazdı... "Hayatı Anlamlandırmak"11 Ocak 2026 Pazar 11:54
  • Cypfruvex, narenciye alım fiyatlarını açıkladı: Başvurular pazartesi başlıyor11 Ocak 2026 Pazar 11:31
  • İskele'deki bıçaklı saldırıda bir kişi yaralandı11 Ocak 2026 Pazar 11:28
  • Uluhan Oto Galeri kurşunlamasında 3 yeni tutuklama!10 Ocak 2026 Cumartesi 12:22
  • Trafik denetimlerinde 367 sürücü rapor edildi10 Ocak 2026 Cumartesi 11:37
  • Veteriner Hekimler Birliği’nden uyarı… “Şap hastalığında rehavete kapılmayın”10 Ocak 2026 Cumartesi 11:32
  • Şenkul: Kadrolu–Kadrosuz ayrımı yapmadan eşit artış uyguladık10 Ocak 2026 Cumartesi 10:39
  • Zeki Çeler: Üreticisine sahip çıkmayan bir ülke ayakta kalamaz09 Ocak 2026 Cuma 17:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti