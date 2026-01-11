Avukat Cansu Nazlı: Ceza Yasasındaki değişikliklerle basın ve muhalefet sansürlenmek isteniyor

Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi Üyesi Cansu N. Nazlı, Ceza Yasası’nda yapılmak istenen değişikliklerle insanların ifadelerinden dolayı alabilecekleri cezaların kapsamının artırıldığını söyleyerek, "zem ve kadihin" suç olmaktan çıkarılması gerektiğini belirtti.

Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi Üyesi Cansu N. Nazlı, Kanal T'de Efdal Keser'in sunduğu, Özel Yayın programının konuğu oldu. Nazlı, Ceza Yasasında yapılmak istenen değişiklikler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bağımsızlık Yolu’ndan verilen bilgiye göre, kurşunlanan otogaleri olayını anımsatan Nazlı, “Halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden konular varken hükümet bunlarla uğraşmak yerine, haber yapan insanları susturmak için Ceza Yasası’nda değişiklik yapmak istiyor” dedi.

Nazlı yapılmak istenen değişikliklerin kamu yararına olmadığını savunarak, basın ve ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini, amacın, basının ve muhalefeti sansürlemek olduğunu ileri sürdü.

Ceza Yasasının 50. Maddesindeki değişikliğin daha çok kamuoyunda tartışıldığını dile getiren Nazlı, bu maddede yapılmak istenen değişikliği “sadece belli bir kesimi susturmak için yapılıyor gibi göründüğünü” söyledi.

Basının denetleme görevi olduğunu da belirten Nazlı, gazetecinin veya gazetenin kamuoyunun yararına ürettiği içeriği “devlet kurumunun, kamu görevlisinin itibarını zedeliyor” niteliğiyle suç kabul edip cezalandırma yolu seçilerek basının engellendiğini savundu.

Nazlı, bunun" kabul edilemez" olduğunu ileri sürerek, maddelerdeki değişikliklerinin ucunun açık olmasının "endişe verici" olduğunu söyledi. Nazlı, ceza davalarını polisin okuduğuna dikkat çekerek polislerin bu yönde hukuki yetkinliği olmadığını söyledi.

Nazlı “İfade özgürlüğünün sınırlarının bu kadar kırılgan olmaması gerekiyor. İnsanların fikirlerinin suç sayılması 2026 yılında kabul edilemez. Biz bu maddelerden kurtulmaya çalışırken daha da genişletiyorlar” ifadelerini kullandı.

Yasa değişikliği ile toplumun bütün kesimlerinin tehdit altında olduğunu savunan Nazlı, Bilişim Suçları Yasası değişikliği ile ilgili de değerlendirmelerde bulunarak iki tane değişikliğin "tehlikeli olduğunu" ileri sürdü.

Nazlı, bu maddeleri polisin mahkeme emri olmadan trafik bilgilerine erişmesi ve BTHK’ya idari para cezası verme yetkisi içeren maddelerin çoğaltılması olarak açıkladı.