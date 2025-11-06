Bağımsızlık Yolu Dayanışma Piyangosu Biletlerinin Satışı Başladı

  • BIST 10973.94
Emekçinin partisi Bağımsızlık Yolu'nun "Emekçinin Piyangosu" olarak da bilinen dayanışma piyangosu biletleri satışa sunuldu.
Emekçinin partisi Bağımsızlık Yolu’nun “Emekçinin Piyangosu” olarak da bilinen dayanışma piyangosu biletleri satışa sunuldu.

Çekilişi 10 Ocak 2026 tarihinde noter huzurunda yapılacak olan piyangonun ikramiyeleri, emekçinin piyangosuna uygun şekilde, parti üyeleri ve dostlarının bağışlayacakları emek yoğun ürünlerden oluşacak. Ultra zenginlerden ve her türlü dış kaynaktan fonlanmayı reddeden Bağımsızlık Yolu, mücadelesini dün ve bugün olduğu gibi yarın da sadece halka yaslanarak sürdürecek.

Çekiliş sonucunda verilecek olan tüm ikramiyeler, www.bagimsizlikyolu.org/piyango adresinden sürekli güncellenerek yayınlanacak.

Mücadeleye güç vermek ve dayanışmaya katkı sunmak isteyen herkes, 150 TL satış fiyatı olan piyango biletlerine parti lokalleri ve Bağımsızlık Yolu üyeleri aracılığı ile ulaşabilecek.

