SON DAKİKACevdet Yılmaz KKTC'ye geliyor

Bakan Dinçyürek: “İlaç deposu ağzına kadar dolu, kriz algısı gerçek değil”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda konuşan Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, muhalefetin “ilaç krizi” iddialarına yanıt verdi. Dinçyürek, toplumda “ilaç yokluğu” algısının bilinçli olarak yaratıldığını söyleyerek, “İlaç Eczacılık Dairesi deposu ağzına kadar doluyken kriz söylemleri gerçekle bağdaşmıyor” dedi.

“Ülkede 1200 kalem ilaç mevcut” Bakan Dinçyürek, kamuoyunda son dönemde artan ilaç sıkıntısı tartışmalarına değindi. “Bin iki yüz kalemin üzerinde ilaç ithal ediyorum” diyen Dinçyürek, eksikliği dile getirilen birkaç ilacın da muadilleriyle veya farklı dozajlarda mevcut olduğunu belirtti.

Bazı ilaçların geçici olarak stok dışı kaldığını kabul eden bakan, “Konserta isimli ilacın bazı dozajları bu hafta içinde depoya ulaşacak. Diğer dozları ise halihazırda mevcut” açıklamasını yaptı. Dinçyürek, eksikliklerin abartıldığını vurgulayarak, “Bir iki ilacın yokluğundan yola çıkıp ülkede kriz varmış algısı yaratılıyor. Bu doğru değildir.” dedi.

Sağlık Bakanı, ilaç alım süreçlerine ilişkin eleştirilere de yanıt verdi. “Biz ihalelerimizi zamanında yaptık ve iki milyarın üzerinde bir bütçeyle ilaç alımı gerçekleştirdik. Şu anda depolarda ve hastanelerde bin 200 kalem ilaç mevcut” ifadelerini kullanan Dinçyürek, kamu sağlığının tehdit altında olmadığını belirtti. Dinçyürek ayrıca, yeni tedarik kanalları oluşturmak için farklı kaynaklarla temasların sürdüğünü söyledi.

“Sorun küresel, Türkiye’den tedarikte geçici aksaklıklar yaşanıyor” Dinçyürek, Türkiye üzerinden yapılan ithalatta küresel ekonomik faktörlerin etkili olduğunu dile getirdi. Depoların bazı siparişlere yanıt verememesinin nedenini, Türkiye’deki ilaç sektöründe zam beklentisine bağladı:

“Türkiye’de ilaca zam yapılacağı beklentisi nedeniyle bazı depolar şu anda yeni tekliflere cevap vermiyor. Bu durumun bizim merkez depomuzla ilgisi yok. Bizim stoklarımız yeterli.” Bakan, döviz sabitlemesi nedeniyle Türkiye’de üreticilerin maliyet baskısı altında olduğunu ve bunun küresel bir tedarik zinciri sorununun parçası haline geldiğini ifade etti.

“Yerel üretimi biz yeniden hayata geçirdik”

CTP Milletvekili Filiz Besim’in “yerel üretim desteklenmedi” eleştirisine de yanıt veren Dinçyürek, yerel ilaç üretimi konusunda adımlar attıklarını belirtti. “Yerel üretimin önünü biz açtık. İzinlendirme, denetim ve teşvik süreçlerini başlattık. Duran üretimi yeniden canlandırdık.” dedi. Dinçyürek, “Bir antibiyotiğin piyasaya sürülmesi yıllar alır. Altı ay önce yerel üretim başlasaydı bu sorunu çözerdik demek gerçekçi değildir.” ifadesini kullandı.

“Yeni hastaneler, cihaz alımları ve yatırımlar yolda” Sağlık Bakanı, yatırımların sürdüğünü vurgulayarak, “Yeni hastaneler, sağlık merkezleri, devlet laboratuvarı ve İlaç Eczacılık Dairesi binası için kaynak ayrıldı. Seksen milyonluk ihale süreci tamamlandı, Rekabet Kurulu onayı bekleniyor.” dedi.

Ayrıca yeni MR, ultrason ve doppler cihazlarının alım aşamasında olduğunu belirten Dinçyürek, “Sağlıkta güzel şeyler yapılıyor, eksikler var ama tablo felaket düzeyinde değil.” açıklamasında bulundu. “Kriz söylemleri siyasi amaçlı” Dinçyürek, eleştirilerin bir kısmını “siyasi algı operasyonu” olarak nitelendirdi. “Bazı kesimler, sağlıkta yapılanları görmezden gelip kriz havası yaratıyor. Ama halkımız gerçeği biliyor.” dedi.

