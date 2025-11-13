Belediyeler Birliği’nin 87. Genel Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

K.T. Belediyeler Birliği Genel Yönetim Kurulu Toplantısı bugün yapıldı. Başkanlar, 87. Genel Yönetim Kurulu Toplantısı için saat 11.00’de K. T. Belediyeler Birliği’nde bir araya geldi.

K. T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığındaki toplantı, yaklaşık iki saat sürdü. Toplantıda K. T. Belediyeler Birliği Müdürü Muammer Güneş,

Mali İşler Amiri Emine Haydaroğulları ve İdari Memur Nazan Özlatif de hazır bulundu.

Toplantıda ilk olarak yeni kurulan Kıbrıs Türk Belediye Başkanları Derneği Yönetim Kurulu, Belediye Başkanları ile bir araya geldi. Başkanlar, Dernek ile ilgili bilgi aldı. Dernek tarafından Belediye Başkanlarına ziyaret gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Toplantı gündemi doğrultusunda daha sonra başkanlara, üç aylık mali raporlar hakkında bilgi verildi.

Belediyelerin kullanımında olan mülklerin yasal zemine oturtulması, trafik cezaları ile ilgili alacaklar konusunda da temaslar sağlanması, Avrupa Birliği projeleri ile ilgili de Belediyeler Birliği’nin belediyeler adına proje sunmasına karar verildi.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden gelen yazı doğrultusunda, Filistin Yerel Yönetimler Birliği ile dayanışma ve işbirliği kurulmasına karar verildi.

Toplantıda, Ekim ayında Strasbourg’da gerçekleştirilen toplantılar hakkında bilgi verilerek, 15-17 Ocak 2026 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek olan 13. ATRAX 2026 Fuarı ile ilgili gelen davet de Belediye Başkanlarının bilgisine getirildi.

Toplantıda ayrıca, Belediyeler Birliği olarak göreve yeni başlayan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a bir ziyaret gerçekleştirilmesi de kararlaştırıldı.