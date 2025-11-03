  • BIST 11118.65
  • Altın 5416.086
  • Dolar 42.0598
  • Euro 48.466
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAKeltlerden Azteklere: Cadılar Bayramı'nın kökenleri

Cinayet: Kaçış Ağı Girne, Türkiye ve Selanik

» »
İş insanı Stavros Dimosthenous’un öldürülmesiyle ilgili davada çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Yetkililer, cinayetin tüm detaylarını adım adım çözerek, yakın zamana kadar belirsiz kalan kritik bilgileri ortaya koyuyor.
Cinayet: Kaçış Ağı Girne, Türkiye ve Selanik

Lefkoşa Soruşturma Birimi (TAE) yetkilileri, operasyonel disiplin içinde sessizlik sağlayarak ve soruşturmayı riske atabilecek herhangi bir bilgi sızmasını önleyerek, iki haftalık yoğun araştırma sonucunda faille ilgili önemli verilere ulaştı. Yunanistan’ın Selanik kentinde iki Gürcü vatandaşın tutuklanmasının ardından dava yeni bir boyut kazandı ve yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Yetkililer, iki ana zanlıdan birinin kaçışında belirleyici rol oynadığı öne sürülen 31 yaşındaki bir Gürcü’nün izine ulaştı.

31 yaşındaki zanlının geçici tutuklanma sürecinde, 28 yaşındaki aranan şahsa kaçış için aktif olarak yardım ettiği, ona araç ve koruma sağladığı öğrenildi. Soruşturmayı yürütenler tarafından talep edilen ve avukatı Aleksandros Kliridis’in itiraz etmediği başvurunun ardından mahkeme, zanlının 8 gün süreyle tutuklanmasına karar verdi. Hakkında yalnızca ağır suç işlendikten sonra yardım etme (suç ortaklığı) suçlaması inceleniyor.

Sunulan bilgilere göre, 31 yaşındaki zanlı, 28 yaşındaki ve kaçışta motosiklet kullanan zanlının kıyafetlerini sakladı. İki Gürcü’nün tutuklanmasının ardından yapılan ev aramalarında, 31 yaşındaki zanlıya ait olduğu belirlenen ve Kıbrıs plakalı bir Mercedes araç bulundu. Araçta, hem 31 yaşındaki hem de 28 yaşındaki Gürcü A.Z. adına, KKTC'ye giriş çıkış yaptıklarına dair belgeler ele geçirildi.

Kaçış Ağı: Girne, Türkiye ve Selanik

Tanıklıklara göre araç, cinayetin ertesi günü Lefkoşa’daki Aziz Domenikos geçiş noktasından geçti. Ardından, 19 Ekim’de iki zanlı işgal altındaki Girne limanından Türkiye’ye, oradan da karayolu ile Selanik’e gitti. Bu bilgiler, Topluluklararası İletişim Ofisi tarafından, iki zanlının 31 yaşındaki zanlının aracıyla KKTC'ye girişlerini kaydetmesiyle doğrulandı.

Polis kaynaklarına göre, 31 yaşındaki zanlı 28 yaşındaki kişiyi Yunanistan’a götürmek için KKTC'ye geçmesine yardım etti ve cinayetten sonra giysilerini evinde sakladı.

“İş Sebebiyle Selanik’e Gittim” İddiası

31 yaşındaki zanlı, Lefkoşa TAE ofisinde sözlü olarak verdiği ifadede, KKTC'ye tek başına gittiğini ve oradan gemiyle Türkiye’ye geçtiğini, hangi limandan indiğini hatırlamadığını iddia etti. Selanik’e “iş sebepleriyle” geldiğini, burada çocukluk arkadaşı olan 28 yaşındaki Gürcü ile buluştuğunu ve kuzenini gördüğünü söyledi. Yazılı ifadesinde ise belirli soruları yanıtlamayı reddetti ve “Her şeyi mahkemede anlatacağım” dedi.

TAE yetkilileri, ifadeleri ve dijital verileri toplayarak davayı daha da netleştirmeye devam ediyor. Polis kaynakları, yeni tutuklamaların olabileceğini ve davanın karmaşık bir tabloya dönüşebileceğini belirtiyor. Zanlıların belirgin roller, hiyerarşi ve koordineli hareketleri olduğu öne sürülüyor. Tüm yoğun araştırmalara rağmen, TAE davanın büyük kısmını çözmüş durumda ve cinayetin tam olarak aydınlatılmasına yaklaşılmış durumda.

İki Gürcü zanlının, Kıbrıs yetkililerine iade edilmeyi kabul ettiği ve Yunanistan’dan Kıbrıs’a teslim işlemleri tamamlanana kadar gözaltında tutulacağı belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • DAÜ-SEN: Devlet Katkısının Aktarılmaması Üniversitede Ciddi Sorunlara Yol Açabilir03 Kasım 2025 Pazartesi 11:35
  • Sigara fiyatlarına 3 TL zam!02 Kasım 2025 Pazar 19:07
  • Avın ilk günü 4 kanunsuz avlanma!02 Kasım 2025 Pazar 18:47
  • Taçoy UBP'nin 3 seçimdir yenildiğini, çok ciddi sorun hatta kriz var!!!02 Kasım 2025 Pazar 18:42
  • 387 sürücü laport edildi02 Kasım 2025 Pazar 16:47
  • “KKTC’nin sonuçları en hızlı açıklanan seçimini yaşadık”02 Kasım 2025 Pazar 16:43
  • Tosunoğlu serbest bırakıldı02 Kasım 2025 Pazar 16:42
  • Meclis Genel Kurulu yarın yasama gündemiyle toplanacak02 Kasım 2025 Pazar 14:08
  • Polisten “Siper Operasyonu”: 11 tabanca, şarjörler ve mermiler ele geçirildi02 Kasım 2025 Pazar 14:03
  • Costa müzakereler konularında vetoyu kaldırmak istiyor: Kıbrıs'tan veto!02 Kasım 2025 Pazar 13:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti