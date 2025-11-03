Cinayet: Kaçış Ağı Girne, Türkiye ve Selanik

İş insanı Stavros Dimosthenous’un öldürülmesiyle ilgili davada çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Yetkililer, cinayetin tüm detaylarını adım adım çözerek, yakın zamana kadar belirsiz kalan kritik bilgileri ortaya koyuyor.

Lefkoşa Soruşturma Birimi (TAE) yetkilileri, operasyonel disiplin içinde sessizlik sağlayarak ve soruşturmayı riske atabilecek herhangi bir bilgi sızmasını önleyerek, iki haftalık yoğun araştırma sonucunda faille ilgili önemli verilere ulaştı. Yunanistan’ın Selanik kentinde iki Gürcü vatandaşın tutuklanmasının ardından dava yeni bir boyut kazandı ve yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Yetkililer, iki ana zanlıdan birinin kaçışında belirleyici rol oynadığı öne sürülen 31 yaşındaki bir Gürcü’nün izine ulaştı.

31 yaşındaki zanlının geçici tutuklanma sürecinde, 28 yaşındaki aranan şahsa kaçış için aktif olarak yardım ettiği, ona araç ve koruma sağladığı öğrenildi. Soruşturmayı yürütenler tarafından talep edilen ve avukatı Aleksandros Kliridis’in itiraz etmediği başvurunun ardından mahkeme, zanlının 8 gün süreyle tutuklanmasına karar verdi. Hakkında yalnızca ağır suç işlendikten sonra yardım etme (suç ortaklığı) suçlaması inceleniyor.

Sunulan bilgilere göre, 31 yaşındaki zanlı, 28 yaşındaki ve kaçışta motosiklet kullanan zanlının kıyafetlerini sakladı. İki Gürcü’nün tutuklanmasının ardından yapılan ev aramalarında, 31 yaşındaki zanlıya ait olduğu belirlenen ve Kıbrıs plakalı bir Mercedes araç bulundu. Araçta, hem 31 yaşındaki hem de 28 yaşındaki Gürcü A.Z. adına, KKTC'ye giriş çıkış yaptıklarına dair belgeler ele geçirildi.

Kaçış Ağı: Girne, Türkiye ve Selanik

Tanıklıklara göre araç, cinayetin ertesi günü Lefkoşa’daki Aziz Domenikos geçiş noktasından geçti. Ardından, 19 Ekim’de iki zanlı işgal altındaki Girne limanından Türkiye’ye, oradan da karayolu ile Selanik’e gitti. Bu bilgiler, Topluluklararası İletişim Ofisi tarafından, iki zanlının 31 yaşındaki zanlının aracıyla KKTC'ye girişlerini kaydetmesiyle doğrulandı.

Polis kaynaklarına göre, 31 yaşındaki zanlı 28 yaşındaki kişiyi Yunanistan’a götürmek için KKTC'ye geçmesine yardım etti ve cinayetten sonra giysilerini evinde sakladı.

“İş Sebebiyle Selanik’e Gittim” İddiası

31 yaşındaki zanlı, Lefkoşa TAE ofisinde sözlü olarak verdiği ifadede, KKTC'ye tek başına gittiğini ve oradan gemiyle Türkiye’ye geçtiğini, hangi limandan indiğini hatırlamadığını iddia etti. Selanik’e “iş sebepleriyle” geldiğini, burada çocukluk arkadaşı olan 28 yaşındaki Gürcü ile buluştuğunu ve kuzenini gördüğünü söyledi. Yazılı ifadesinde ise belirli soruları yanıtlamayı reddetti ve “Her şeyi mahkemede anlatacağım” dedi.

TAE yetkilileri, ifadeleri ve dijital verileri toplayarak davayı daha da netleştirmeye devam ediyor. Polis kaynakları, yeni tutuklamaların olabileceğini ve davanın karmaşık bir tabloya dönüşebileceğini belirtiyor. Zanlıların belirgin roller, hiyerarşi ve koordineli hareketleri olduğu öne sürülüyor. Tüm yoğun araştırmalara rağmen, TAE davanın büyük kısmını çözmüş durumda ve cinayetin tam olarak aydınlatılmasına yaklaşılmış durumda.

İki Gürcü zanlının, Kıbrıs yetkililerine iade edilmeyi kabul ettiği ve Yunanistan’dan Kıbrıs’a teslim işlemleri tamamlanana kadar gözaltında tutulacağı belirtildi.