CMIRS anketi: CTP tek başına iktidar görünürken, Erhürman ilk turdan seçimi kazanıyor!

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin (CMIRS) ağustos 2025 araştırması, olası bir milletvekilliği seçiminde CTP’nin yüzde 42,48 ile ilk sırada yer aldığını, UBP’nin ise yüzde 36,47’de kaldığını ortaya koydu.

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi’nin (CMIRS) her üç ayda bir düzenli olarak yaptığı kamuoyu araştırmasının Ağustos 2025 sonuçları yayımlandı.

Araştırmada Kıbrıslı Türklerin siyasi güven, sosyal güven, bireysel özgüven ve mutluluk algısının yanı sıra olası seçimlerdeki tercihleri de ölçüldü.

CMIRS'A GÖRE CTP TEK BAŞINA İKTİDAR: CTP VE UBP HARİÇ HİÇ BİR PARTİ BARAJI GEÇEMİYOR

Ankete göre, bu dönemde olası bir milletvekilliği seçiminde CTP yüzde 42,48 ile birinci parti çıkarken, UBP yüzde 36,47 ile ikinci sırada yer aldı. YDP ve DP yüzde 4,21, TDP yüzde 3,61, HP yüzde 1,80, karma oy tercihi yüzde 2,00, kararsızlar yüzde 2,20 ve “oy kullanmam” diyenler yüzde 3,01 oranında çıktı.

Milletvekilliği seçimi anket sonuçları (yüzde):

Parti/Tercih Oran (%) CTP 42,48 UBP 36,47 DP 4,21 YDP 4,21 TDP 3,61 HP 1,80 Karma 2,00 Kararsız 2,20 Oy kullanmam 3,01

CMIRS'A GÖRE ERHÜRMAN İLK TURDAN SEÇİMİ KAZANIYOR

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise ankete katılanların yüzde 47,60’ı CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı tercih etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yüzde 43,00 ile ikinci sırada yer aldı. Diğer adaylar Mehmet Hasgüler yüzde 0,80, Osman Zorba yüzde 0,60, Arif Salih Kırdağ yüzde 0,20 oy aldı. Katılımcıların yüzde 4,00’ü kararsız olduğunu, yüzde 3,80’i ise oy kullanmayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı seçimi anket sonuçları (yüzde):

Aday/Tercih Oran (%) Tufan Erhürman 47,60 Ersin Tatar 43,00 Mehmet Hasgüler 0,80 Osman Zorba 0,60 Arif Salih Kırdağ 0,20 Kararsız 4,00 Oy kullanmam 3,80

CMIRS, yaptığı açıklamada, bu araştırmaların Kıbrıslı Türklerin siyasal ve toplumsal eğilimlerini ortaya koymak, ayrıca bu eğilimlerin zaman içinde nasıl değiştiğini gözlemlemek amacıyla düzenli olarak yapıldığını belirtti.