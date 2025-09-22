CTP’nin TV davetine ilk yanıt KSP adayı Osman Zorba’dan

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) 21 Eylül 2025 tarihli açıklamasıyla tüm adaylara yaptığı ortak yayın çağrısına ilk yanıt Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP) adayı Osman Zorba’dan geldi.
CTP açıklamasında, “Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde, halkımıza, medyamıza ve demokrasimize duyduğumuz saygının gereği olarak adayların birlikte ekrana çıkması için ilk günden itibaren çağrı yaptık” denildi.
KSP adayı Osman Zorba ise yaptığı yazılı açıklamada, “Davetleri kabulümüzdür. CTP’nin çağrısını kabul ediyorum” ifadelerini kullandı.
