DAÜ-SEN: DAÜ'de keyfi istihdam yapılıyor! "Rektör geçici memur istihdamı yapmaktan da çekinmemektedir"

74 yöneticinin 70'i vekaleten görev yapıyor. "Rektör geçici memur istihdamı yapmaktan da çekinmemektedir"
DAÜ-SEN: DAÜ'de keyfi istihdam yapılıyor! "Rektör geçici memur istihdamı yapmaktan da çekinmemektedir"

Yetki, Beraberinde Sorumluluk da Getirmektedir

Sayın Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, hem seçim öncesinde hem de seçim sonrasında Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile ilgili yaptığı değerlendirmelerde; DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) üyelerinin gerek görevden alınmalarında gerekse atanmalarında yetkinin Cumhurbaşkanında olduğunu açıkça vurgulamış ve bu yetkinin aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı makamına önemli bir sorumluluk yüklediğini ifade etmiştir. Yasaya göre öneri yapma yetkisi Bakanlar Kurulunda olmasına karşın, görevden alma ve atama yetkisinin Cumhurbaşkanında olması; görevden alma gerekçelerinin hukuksal geçerliliğini ve önerilen isimlerin yasada tanımlanan niteliklere uygunluğunu değerlendirme sorumluluğunu Cumhurbaşkanının dışına çıkarmamaktadır.

Bugün Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde yaşanan gelişmeler, ne yazık ki hukuka, kurumsal yönetişim ilkelerine ve demokratik teamüllere aykırı uygulamaların alışılagelmiş, kanıksanmış ve sistematik bir hâl aldığını göstermektedir. Üniversitede bulunan 74 idari yönetici pozisyonunun 70’inin vekaleten yürütülmesi bu durumun en somut göstergelerinden biridir. Sürdürülebilir bir yapı oluşturmak amacıyla imzalanan protokole rağmen, yönetimde liyakat esaslı bir yapılanma yerine, vekaletlerin el değiştirdiği keyfi ve güvencesiz bir düzenin sürdürülmeye çalışıldığı görülmektedir.

Aynı anlayışın bugün Sayın Rektör tarafından akademik yönetici pozisyonlarına da taşınmak istendiği anlaşılmaktadır. Asaleten yürütülmesi gereken görevler, herhangi bir zorunluluk bulunmamasına rağmen vekaleten yapılan atamalarla doldurulmakta; bu yolla yetkili kurulların iradesi yok sayılmakta ve yeni fiili durumlar yaratılmaktadır. Bu uygulamalar, üniversitede liyakat yerine sadakate dayalı bir düzenin, yandaşlığın ve partizanlığın yerleştirilmeye çalışıldığını açık biçimde ortaya koymaktadır.

Sayın Rektör, dönemlik kısmi zamanlı öğretim üyesi istihdamı için kendisine verilen yetkiyi kullanarak geçici memur istihdamı yapmaktan da çekinmemektedir. Ayrıca bu konularda mevcut Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun açık ve yazılı uyarılarını, “nasıl olsa bu VYK görevden alınacak” anlayışıyla dikkate almamaktadır. Rektörlük makamı, hukuka ve demokratik teamüllere uygun davranmak yerine, Eğitim Bakanı Sayın Nazım Çavuşoğlu’nun hukuk dışı yaklaşımlarıyla uyumlu hareket etmeyi tercih etmektedir.

Üniversiteler kişisel tercihlerle, vekaletler üzerinden ve sadakat ilişkileri temelinde yönetilemez. Bu yaklaşım, mali istikrarı sağlamak amacıyla ortaya konan tüm çabalara ve yapılan fedakarlıklara rağmen, üniversiteyi kurumsal bir çöküşe sürüklemektedir.

Bu nedenle üniversitede asaleten atama süreçleri derhal işletilmeli, yetkili kurulların iradesine saygı gösterilmeli; üniversite yandaşlık ve partizanlık düzeninden çıkarılarak liyakate dayalı, hukuksal çerçevede ve etkin bir biçimde yönetilmelidir. DAÜ’nün, 2026 yılında gerçekleşmesi beklenen seçimlere yönelik menfaat paylaşımlarının yapılacağı bir alan olarak kullanılmasına imkan ve izin verilmemelidir.

Dolayısıyla içinde bulunduğumuz süreçte Sayın Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın görevden alma ve atamalara ilişkin vereceği kararlar, yalnızca bir usül ve prosedür meselesi olmanın çok ötesinde; DAÜ’nün geleceğini doğrudan etkileyecek bir yetki ve sorumluluk kararı niteliği taşımaktadır. Bugüne kadar atamalarda yasanın aradığı niteliklerin gözetilmemiş olması, “böyle gelmiş, böyle gider” anlayışını meşrulaştırmamalıdır.

Sayın Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın son dönemde yaşanan süreçte, yasanın kendisine yüklediği yetki ve sorumluluk bilinciyle hareket etme çabasını takdirle karşılıyor; bu yaklaşımı, halkımızın uzun süredir özlemini duyduğu bir tutum olarak değerlendiriyoruz. Bu sürecin sonunda Sayın Cumhurbaşkanının vereceği kararların, DAÜ’yü liyakata dayalı ve hukuka bağlı bir yönetim anlayışından daha da uzaklaştırmayacağına; aksine bu yönde ciddi bir ilerleme sağlayacağına inanıyoruz.

Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman’ın da ifade ettiği gibi, yetki beraberinde sorumluluk da getirmektedir. Bu çerçevede sendikamızın beklentisi, Cumhurbaşkanının ortaya koyduğu bu yaklaşım ile tam bir uyum içerisindedir.

DAÜ-SEN

