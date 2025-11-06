DAÜ-SEN: “DAÜ’de Liyakat Esas Olmalıdır”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), üniversitenin içinde bulunduğu mali sıkıntıların ancak liyakata dayalı, şeffaf ve demokratik bir yönetim anlayışıyla aşılabileceğini vurguladı.

DAÜ-SEN tarafından yapılan açıklamada, “Üniversitemizin tüm bileşenlerinin katkısıyla katılımcı, şeffaf, demokratik ve liyakata dayalı bir yönetim anlayışının yerleşmesi için çabalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadelerine yer verildi.

Sendika, DAÜ’nün mali sıkıntılarını çözebilmesinin ancak etkili ve liyakat temelli bir yönetim yapısıyla mümkün olacağını belirterek, “Bu anlayış yerleşmeden hiçbir programın ya da protokolün gerçek anlamda başarıya ulaşması mümkün değildir” dedi.

Açıklamada, DAÜ’de uzun süredir çok sayıda yöneticilik pozisyonunun vekâleten yürütüldüğüne dikkat çekilerek, “Vekâlet uygulamasının suistimal edilmesi kabul edilemez. Tüm yönetici pozisyonları demokratik ve özerk üniversite ilkelerine bağlı biçimde asaleten atanmalıdır” denildi.

DAÜ-SEN, Milli Eğitim Bakanlığı ile DAÜ yönetimini demokratik, özerk ve liyakat esaslı bir yönetim anlayışı benimsemeye çağırarak, “Bakanlığın kişisel veya siyasi bağlılık temelli yaklaşımları öncelemesi, DAÜ’yü protokol hedeflerinden uzaklaştırmaktadır” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın sonunda şu vurguya yer verildi: