  • BIST 11016.68
  • Altın 5428.351
  • Dolar 42.113
  • Euro 48.5982
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAKeltlerden Azteklere: Cadılar Bayramı'nın kökenleri

DAÜ-SEN: “DAÜ’de Liyakat Esas Olmalıdır”

» »
Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), üniversitenin içinde bulunduğu mali sıkıntıların ancak liyakata dayalı, şeffaf ve demokratik bir yönetim anlayışıyla aşılabileceğini vurguladı.
DAÜ-SEN: “DAÜ’de Liyakat Esas Olmalıdır”

DAÜ-SEN tarafından yapılan açıklamada, “Üniversitemizin tüm bileşenlerinin katkısıyla katılımcı, şeffaf, demokratik ve liyakata dayalı bir yönetim anlayışının yerleşmesi için çabalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadelerine yer verildi.

Sendika, DAÜ’nün mali sıkıntılarını çözebilmesinin ancak etkili ve liyakat temelli bir yönetim yapısıyla mümkün olacağını belirterek, “Bu anlayış yerleşmeden hiçbir programın ya da protokolün gerçek anlamda başarıya ulaşması mümkün değildir” dedi.

Açıklamada, DAÜ’de uzun süredir çok sayıda yöneticilik pozisyonunun vekâleten yürütüldüğüne dikkat çekilerek, “Vekâlet uygulamasının suistimal edilmesi kabul edilemez. Tüm yönetici pozisyonları demokratik ve özerk üniversite ilkelerine bağlı biçimde asaleten atanmalıdır” denildi.

DAÜ-SEN, Milli Eğitim Bakanlığı ile DAÜ yönetimini demokratik, özerk ve liyakat esaslı bir yönetim anlayışı benimsemeye çağırarak, “Bakanlığın kişisel veya siyasi bağlılık temelli yaklaşımları öncelemesi, DAÜ’yü protokol hedeflerinden uzaklaştırmaktadır” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın sonunda şu vurguya yer verildi:

“Üniversitemizin geleceği açısından bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz şey, demokratik, özerk ve liyakat temelli bir yönetim yapısının tesis edilmesidir. DAÜ artık liyakatten uzak, başarısız yöneticileri daha fazla tolere edemez. Daha az yönetici, daha çok liyakat.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Serbest Çalışan Hekimler Birliği: Bu acılar artık bitmeli06 Kasım 2025 Perşembe 10:29
  • Harmancı: Bu topraklara emanet edilen 9 yaşındaki bir çiçek ihmaller zincirinde solup gitti06 Kasım 2025 Perşembe 10:29
  • Tozlu havanın etkisi sürüyor06 Kasım 2025 Perşembe 10:27
  • Dolar, rekor tazeledi.06 Kasım 2025 Perşembe 09:19
  • Yarın gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor06 Kasım 2025 Perşembe 09:18
  • Lefkoşa ve Minareliköy’de elektrik kesintisi06 Kasım 2025 Perşembe 09:13
  • Kıbrıs'ta gözler Erdoğan-Erhürman görüşmesinde: Ziyaret 11-15 Kasım aralığında olabilir; işte adada konuşulanlar...05 Kasım 2025 Çarşamba 22:30
  • Harmancı, TDP olarak hedefimiz hükümetin etkili bir parçası haline gelmek05 Kasım 2025 Çarşamba 19:33
  • 17 yaşındaki Medine Doğan’ın kayıp olduğu bildirildi05 Kasım 2025 Çarşamba 19:31
  • Şampiyon Melekler heyeti bu akşam Adıyaman’a gidiyor05 Kasım 2025 Çarşamba 19:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti