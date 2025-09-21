  • BIST 11294.48
SON DAKİKAMacron: "Pazartesi günü Filistin'i tanıyacağız"

»
Dış Rumlar Dünya Federasyonu Başkanı: Ne KKTC tanınacak, ne İngiltere’den direkt uçuş olacak!

POMAK (Dış Rumlar Dünya Federasyonu) yeni başkanı Hristos Karaolis, İngiltere’nin AB’den çıkmasının ardından Türkiye ve KKTC’nin, doğrudan uçuşlar ve KKTC’nin tanınması için Londra ile ilişkilerin yükselmesini hedeflediğini ancak bu iki hedeften hiçbirinin olmayacağı görüşünü öne sürdü.

Fileleftheros “Hristos Karaolis: Ne Sahte Devlet Tanınacak Ne de İngiltere’den Direkt Seferler” başlığıyla aktardığı söyleşide Karaolis’in 1974’te doğan ve Ada’da doğmayan ilk POMAK Başkanı olduğunu belirtti.

Gazeteye göre İngiltere’de yaşayan Rumların, Güney Kıbrıs lehine tezleri ileri götürmek ve “Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına yardımcı olmak” için yoğun çalıştığını söyleyen Karaolis, Birleşik Krallığın Chicago Sözleşmesi’ne tabi olduğunu, bu nedenle İngiltere-KKTC arasında asla direkt uçuş gerçekleşmeyeceğini savundu.

Karaolis “ne direkt uçuşlar ne de İngiltere tarafından tanınma. Bunlardan hiçbiri olmayacak. Öncelikle 1960 anlaşmaları nedeniyle. Bu sebeple İngiltere sahte devleti tanıyarak bu anlaşmaları iptal etmeyecek. Bu asla olmayacak” ifadelerini kullandı.

