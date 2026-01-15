Dr. Fazıl Küçük, 42’nci ölüm yıl dönümünde anılacak

Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük, 42’nci ölüm yıl dönümünde Lefkoşa’daki Anıt ve Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek törenlerle anılacak.

Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük, 42’nci ölüm yıl dönümünde bugün Lefkoşa’da düzenlenecek törenlerle anılacak. Anma programı, Dr. Fazıl Küçük Anıtı’nda gerçekleştirilecek resmi törenle başlayacak, ardından Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenecek programla devam edecek.

İlk tören Dr. Fazıl Küçük Anıtı’nda

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ilk tören saat 10.26’da Dr. Fazıl Küçük Anıtı’nda gerçekleştirilecek. Törende, protokol sırasına göre çelenklerin Anıt’a sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek ve daha sonra yarıya indirilecek.

Resmi tören, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Anıt Özel Defteri’ni imzalaması ve yapacağı konuşmayla sona erecek.

AKM’de anma programı düzenlenecek

Dr. Fazıl Küçük’ü Anma Programı ise saat 11.15’te Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak.

Anma etkinliği kapsamında Dr. Fazıl Küçük’ün torunu Sevim Küçük bir konuşma yapacak. Program, Meral Vedat Ertüngü Lisesi korosunun seslendireceği eserler ve oratoryo gösterisiyle tamamlanacak.

Milli mücadelenin sembol ismi

Kıbrıs Türk halkının siyasi ve toplumsal mücadelesinde önemli bir yere sahip olan Dr. Fazıl Küçük, verdiği mücadeleyle Kıbrıs Türkü’nün hak ve özgürlük arayışında simge isimlerden biri olarak tarihe geçti.