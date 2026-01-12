  • BIST 12329.9
  • Altın 6121.517
  • Dolar 43.0386
  • Euro 50.336
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAİsrail ve Hamas yeniden çatışmaya hazırlanıyor

Dünyaca ünlü Rus iş insanı Kıbrıs’ta ortadan kayboldu

» »
Güney Kıbrıs’a iş görüşmeleri için giden dünyaca ünlü iş insanın kaybolduğu ortaya çıktı. Dünyanın en büyük potasyum üreticisi OAO Uralkali'nin CEO'su Vladislav Baumgertner, bulunması için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Dünyaca ünlü Rus iş insanı Kıbrıs’ta ortadan kayboldu

Kıbrıs Cumhuriyeti’nde Limasol’a iş görüşmeleri için giden ve dünyanın en büyük potasyum üreticisi OAO Uralkali'nin CEO'su Vladislav Baumgertner 56 yaşındaki Rus iş adamı Vladislav Baumgertner'in 7 Ocak 2026 tarihinde ortadan kaybolduğu ortaya çıktı.

Polis yaptığı açıklamada Vladislav Baumgertner'in bulunması için adada geniş çaplı havadan, karadan ve denizden geniş çaplı arama kurtarma operasyonunun başladığını duyurdu.

Philenews internet sitesinde yer alan bilgilere göre, soruşturmaya güçlü polis güçleri, helikopter, drone, Sivil Savunma ekipleri ve gönüllüler katılıyor. Soruşturma, 56 yaşındaki kişinin cep telefonunun son izinin bulunduğu Limassol'un Pissouri bölgesine odaklanmış durumda.

Güney Kıbrıs haber sitelerinde geniş yer alan habere göre polisin yaptığı açıklamada ikametinden kaybolduğu tespit edilen Vladislav Baumgertner'in yaklaşık 1,90 metre boyunda, zayıf yapılı ve gri saçlı olduğu ve kaybolduğunda üzerinde siyah şort ve siyah kısa kollu bir gömlek giydiği belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meteoroloji Dairesi, karada ve denizlerde fırtına uyarısı yaptı11 Ocak 2026 Pazar 15:38
  • Öztürkler: Rum yönetimi tehlikeli bir oyun içinde11 Ocak 2026 Pazar 14:22
  • En çok yağış nerede?11 Ocak 2026 Pazar 14:05
  • İncirli üreticilerle buluştu: “Üretime dayalı, adil paylaşımlı bir ekonomi kuracağız”11 Ocak 2026 Pazar 14:00
  • Girne-Tatlısu Anayolunda Kaza11 Ocak 2026 Pazar 13:57
  • İzlem Gürçağ Altuğra’dan Genel Başkan adaylığı sinyali, UBP'de kurultay çağrısı!11 Ocak 2026 Pazar 12:15
  • Hatice İntaç yazdı... "Hayatı Anlamlandırmak"11 Ocak 2026 Pazar 11:54
  • Cypfruvex, narenciye alım fiyatlarını açıkladı: Başvurular pazartesi başlıyor11 Ocak 2026 Pazar 11:31
  • İskele'deki bıçaklı saldırıda bir kişi yaralandı11 Ocak 2026 Pazar 11:28
  • Uluhan Oto Galeri kurşunlamasında 3 yeni tutuklama!10 Ocak 2026 Cumartesi 12:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti