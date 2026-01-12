Dünyaca ünlü Rus iş insanı Kıbrıs’ta ortadan kayboldu

Güney Kıbrıs’a iş görüşmeleri için giden dünyaca ünlü iş insanın kaybolduğu ortaya çıktı. Dünyanın en büyük potasyum üreticisi OAO Uralkali'nin CEO'su Vladislav Baumgertner, bulunması için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nde Limasol’a iş görüşmeleri için giden ve dünyanın en büyük potasyum üreticisi OAO Uralkali'nin CEO'su Vladislav Baumgertner 56 yaşındaki Rus iş adamı Vladislav Baumgertner'in 7 Ocak 2026 tarihinde ortadan kaybolduğu ortaya çıktı.

Polis yaptığı açıklamada Vladislav Baumgertner'in bulunması için adada geniş çaplı havadan, karadan ve denizden geniş çaplı arama kurtarma operasyonunun başladığını duyurdu.

Philenews internet sitesinde yer alan bilgilere göre, soruşturmaya güçlü polis güçleri, helikopter, drone, Sivil Savunma ekipleri ve gönüllüler katılıyor. Soruşturma, 56 yaşındaki kişinin cep telefonunun son izinin bulunduğu Limassol'un Pissouri bölgesine odaklanmış durumda.

Güney Kıbrıs haber sitelerinde geniş yer alan habere göre polisin yaptığı açıklamada ikametinden kaybolduğu tespit edilen Vladislav Baumgertner'in yaklaşık 1,90 metre boyunda, zayıf yapılı ve gri saçlı olduğu ve kaybolduğunda üzerinde siyah şort ve siyah kısa kollu bir gömlek giydiği belirtildi.