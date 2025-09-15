  • BIST 10948.53
Ebeveynler için Çocukların Okula Uyumunu Kolaylaştıracak Altın Öneriler

Okula başlama sürecinde yaşanan kaygı ve duygusal dalgalanmaların doğal olduğunu belirten Uzman Klinik Psikolog Deniz Aykol Ünal, ebeveynlerin çocuklarının okula adaptasyonunu kolaylaştırmak için yapabilecekleri ile ilgili önerilerde bulundu.
Okula başlama sürecinde yaşanan kaygı ve duygusal dalgalanmaların doğal olduğunu belirten Uzman Klinik Psikolog Deniz Aykol Ünal, ebeveynlerin çocuklarının okula adaptasyonunu kolaylaştırmak için yapabilecekleri ile ilgili önerilerde bulundu.

Çocukların hayatında yeni başlangıçlar, heyecan ve farklı duyguların bir arada yaşandığı özel dönemlerdir; okula başlamak da bu yolculukların en önemlilerinden biridir. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi Uzman Klinik Psikoloğu Deniz Aykol Ünal, okula adaptasyon sürecinde ebeveynlerin dikkat etmesi gereken tutumlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Her çocuğun gelişim sürecinin birbirinden farklı ilerlediğini belirten Uzm. Klin. Psk. Deniz Aykol Ünal, “Çocukların gelişim hızları, olaylara verdikleri tepkiler ve duygusal süreçleri birbirinden farklı olabilir. Bazı çocuklar okula başlamadan önce motive ve mutlu hissederken, bazıları yoğun kaygı, korku ya da isteksizlik yaşayabilir. Kimi çocuklar okulun kapısında ebeveynine el sallayarak vedalaşırken, kimileri ayrılmakta zorlanabilir ve yoğun kaygı yaşayabilir” dedi. Bu nedenle çocukların okula başlamadan önce duygusal ve zihinsel olarak hazırlanması gerektiğini ifade eden Uzm. Klin. Psk. Deniz Aykol Ünal, “Hissettikleri kaygı ve korkunun normal olduğunun mutlaka anlatılması gerekir” dedi.

Çocukların düzeni ve güven duygusunu sevdiğini vurgulayan Uzm. Klin. Psk. Deniz Aykol Ünal, “Yeni bir deneyim, yetişkinlerde olduğu gibi, çocuklarda da kaygı yaratabilir. Bu kaygıya zamanında ve doğru şekilde müdahale edilmezse, süreç ayrılık anksiyetesi bozukluğuna kadar ilerleyebilir” ifadelerini kullandı.

Ebeveynler ne yapmalı?

Herşeyden önce ebeveynlerin; çocukla şeffaf, nazik ve sevecen bir iletişim kurması gerektiğini belirten Uzm. Klin. Psk. Deniz Aykol Ünal, “Okulun nasıl bir deneyim olacağı dürüstçe anlatılmalı; okul yalnızca ‘çok eğlenceli, harikalarla dolu bir yer’ olarak değil, gerçekçi bir şekilde tanıtılmalıdır” dedi. Çocuklara; okulda yeni arkadaşlar edinebileceği, yeni aktiviteler ve beceriler kazanabileceği, belirli kuralların olduğu, yemek saatlerine uyulması gerektiği, tuvalet için öğretmenden izin alınacağı, derslerde akademik bilgi edinileceği, oyun oynayacağı ve iletişim kurmaktan keyif alacağı arkadaşlarının olabileceği gibi bazen hoşlanmadığı arkadaşlarının da olabileceğinin anlatılması gerektiğini belirtti.

“Okulu bir tehdit ya da korku unsuru olarak kullanmak büyük bir hatadır” ifadelerini kullanan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi Uzman Klinik Psikoloğu Deniz Aykol Ünal, “Böyle yaparsan öğretmenin kızar’ ya da ‘Arkadaşların seni sevmez’ gibi söylemlerden kesinlikle uzak durulmalıdır” dedi. Bu söylemler yerine, ebeveynin kendi olumlu okul anılarını paylaşmasının çocuğa pozitif bir bakış açısı kazandıracağını ifade eden Uzm. Klin. Psk. Deniz Aykol Ünal, bunun yanında keyifli bir okul alışverişi yapmanın ve malzemelerin seçiminde çocuğa söz hakkı vermenin de onun heyecanını artırabileceğine değindi.

Ebeveynlerin, çocuğundan ayrıldığı ilk anı dramatize etmemesi gerektiğinin de altını çizen  Uzm. Klin. Psk. Deniz Aykol Ünal, “Çocuğun büyüdüğünü görmek elbette duygusal bir süreçtir; ancak gözyaşları çocuğun bu durumu farklı yorumlamasına yol açabilir” dedi. Uzm. Klin. Psk. Deniz Aykol Ünal,  son olarak adaptasyon sürecinin uzun sürdüğü ve kaygının azalmadığı durumlarda, sürecin kronikleşmemesi için uzman desteği alınması gerektiğini vurguladı.

