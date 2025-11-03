  • BIST 11060.39
  • Altın 5428.294
  • Dolar 42.0395
  • Euro 48.4651
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAKeltlerden Azteklere: Cadılar Bayramı'nın kökenleri

Ekim ayı hayat pahalılığı oranı yüzde 1.09 olarak açıklandı

» »
İstatistik Kurumu'nun Ekim ayı Tüketici Fiyatları Endeksi verilerini göre hayat pahalılığının oranı yüzde 1.09.
Ekim ayı hayat pahalılığı oranı yüzde 1.09 olarak açıklandı

İstatistik Kurumu, Ekim ayı hayat pahalılığı oranını yüzde 1.09 olarak açıkladı.

Açıklamaya göre, Tüketici Fiyatları Genel Endeksi'nde bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 33.80 ve bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 36.33 değişim yaşandı.

EN YÜKSEK ARTIŞ GİYİM VE AYAKKABI GRUBUNDA

Ana harcama grupları itibarıyla bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 18.93 ile giyim ve ayakkabı ana grubunda yaşandı. Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubunda yüzde 5.72, çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 2.87, gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda yüzde 1.34, mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubunda yüzde 0.99, alkollü içecekler ve tütün ana grubunda yüzde 0.89, ulaştırma ana grubunda yüzde 0.75, sağlık ana grubunda yüzde 0.72, eğlence ve kültür ana grubunda yüzde 0.23, eğitim ana grubunda yüzde 0.14 artış meydana geldi.

Öte yandan, lokanta ve oteller ana grubunda yüzde 6.89, haberleşme ana grubunda yüzde 0.03 azalış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 394 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında artış, 104 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında ise düşüş oldu. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal veya hizmet; yüzde 90.23 ayva, yüzde 72.42 bal kabağı ve yüzde 60.00 ile milli piyango bileti oldu. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal veya hizmet ise; yüzde 49.91 nar, yüzde 41.08 mango ve yüzde 32.70 ile limon oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Mecliste erken seçim tartışıldı03 Kasım 2025 Pazartesi 15:50
  • Zanlı Tutuklandı03 Kasım 2025 Pazartesi 13:46
  • İzlem Gürçağ Altuğra: Bundan böyle nisap sağlamak için Meclis'e girmeyeceğim03 Kasım 2025 Pazartesi 13:44
  • Erdoğan: "Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız"03 Kasım 2025 Pazartesi 13:40
  • İsrail gazının Güney Kıbrıs’a ihracı için ön mutabakat imzalandı03 Kasım 2025 Pazartesi 13:37
  • Burak Maviş: Kıbrıs Türk toplumu sandıkta demokrasi, adalet ve barış dedi03 Kasım 2025 Pazartesi 12:42
  • Bugün hava nasıl olacak?03 Kasım 2025 Pazartesi 12:41
  • Cinayet: Kaçış Ağı Girne, Türkiye ve Selanik03 Kasım 2025 Pazartesi 12:01
  • Serdaroğlu: “Hükümet ülkeyi çökertiyor”03 Kasım 2025 Pazartesi 11:48
  • KTTO’dan Fiber Optik Şebeke Açıklaması: “Şeffaf, Katılımcı ve Rekabetçi Süreç Şart”03 Kasım 2025 Pazartesi 11:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti