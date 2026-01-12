  • BIST 12299.87
En fazla yağış Zafer Burnu ve Selvilitepe’de kaydedildi
En fazla yağış nereye düştü?

KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 10 kg ile Zafer Burnu ve Selvilitepe’de kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Zafer Burnu, Selvilitepe 10, Alevkayası, Çamlıbel 9, Lapta, Esentepe 8, Değirmenlik 7, Akıncılar, Koruçam 6, Lefkoşa, Balıkesir, Bostancı, Yeşilırmak, Kalkanlı, Kozanköy, Lefke 5, Alsancak, Akdeniz, Yenierenköy, Karaoğlanoğlu, Serdarlı, Taşkent, Gaziveren, Dipkarpaz, Ercan 4, Doğancı, Tatlısu, Boğaz, Güzelyurt, Gönyeli 3”

Diğer yörelerde ise 0,1 ile 2 kg/m² arası yağış kaydedildi.

