Erhürman: Direkt uçuş konusunu bazen abartıyoruz; pek çok ada ülkesine direkt uçuşla gidemiyorsunuz

Erhürman:, dünyadaki birçok ada ülkesine de direkt uçuş olmadığını, asıl meselenin ülkenin kültürel ve doğal değerlerinin doğru şekilde tanıtılması olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye'den bir grup gazeteciye değerlendirmede bulundu.

Ülkede turizmin önemli bir gelir kalemi olduğunu ancak ülkenin cazibesini yeteri kadar anlatamadıklarını belirten Erhürman, “Otello ve Girne kalelerini, Lefke, Karpaz tarafının doğal güzelliklerini ne Türkiyeli ne de Avrupalı turiste yeterince anlatamadık. Direkt uçuş olmaması konusunu bazen abartıyoruz. Dünyadaki pek çok ada ülkesine direkt uçuşla gidemiyorsunuz. Ama orada bir cazibe var. Siz var olan cazibeyi anlatabiliyor musunuz? Turizmde hala bakir bir alanımız var” dedi.

"DERVİŞ ZAİM VE HÜSEYİN KÖROĞLU İLE, KIBRIS'TA GEÇECEK BİR DİZİ İÇİN GÖRÜŞTÜK"

Ülkenin kültürel yerleri, Osmanlı eserleri, doğal güzellikleri, gastronomisini anlatmak için çeşitli projelerin hayata geçirilmesine yönelik çalışmaları olduğunu söyleyen Erhürman, Kıbrıslı film yönetmeni Derviş Zaim ve Hüseyin Köroğlu’nun Kıbrıs’ta geçecek bir dizi için görüşme gerçekleştirdiklerini anlattı. Erhürman ayrıca İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde, Brüksel ve İngiltere gibi destinasyonlarda KKTC’yi tanıtacak özel gün ve etkinliklerin organize edilebileceğini dile getirerek, “Kendimizi anlatmamız, tanınırlığımızı doğru yerden yeniden kurmamız gerekiyor” diye konuştu.

