  • BIST 12433.5
  • Altın 6394.17
  • Dolar 43.1887
  • Euro 50.3794
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAİsrail ve Hamas yeniden çatışmaya hazırlanıyor

Erhürman, Gazimağusa’da muhtarlar, belediye ve halkla buluşarak sorunları dinledi

» »
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Gazimağusa bölgesine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek bölgenin sorunlarını dinledi, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile görüştü ve Maraş’ta yurttaşlarla buluştu.
Erhürman, Gazimağusa’da muhtarlar, belediye ve halkla buluşarak sorunları dinledi

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Gazimağusa bölgesine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Belediye Başkanı, muhtarlar ve bölge halkıyla bir araya geldi.

Gazimağusa’ya bağlı köy ve mahalle muhtarlarıyla yapılan görüşmede, bölgenin sorunları ve ihtiyaçları ele alındı. Erhürman, görev süresi boyunca yürütülen çalışmalar hakkında muhtarlara bilgi verdi; görüş ve önerilerini dinledi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, muhtarlarla gerçekleştirilen görüşmenin ardından Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile görüştü. Görüşmede bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erhürman, belediye tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında Maraş’ta bir köy kahvesinde bölge halkıyla da buluşan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, yurttaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi. Bölge halkının yoğun katılım gösterdiği ziyarette, yurttaşlar Erhürman’a büyük ilgi gösterdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTOEÖS Başkanı Eylem: İranlı kadınların ve İran halkının mücadelesini selamlıyoruz15 Ocak 2026 Perşembe 09:58
  • Yılmaz, KKTC’ye geliyor14 Ocak 2026 Çarşamba 22:25
  • Erhürman’dan Yorgo Vasiliu için başsağlığı mesajı14 Ocak 2026 Çarşamba 22:24
  • Küçükbaş hayvan varlıklarına ait güncel beyan süresi 30 Ocak’a kadar uzatıldı14 Ocak 2026 Çarşamba 15:28
  • Ada genelinde sokak aydınlatmalarında LED dönüşüm süreci başlıyor14 Ocak 2026 Çarşamba 14:49
  • Hellim “Mercosur” anlaşmasının dışında kaldı14 Ocak 2026 Çarşamba 14:27
  • Kamuda yetkili beş sendikadan eylem14 Ocak 2026 Çarşamba 14:26
  • İskele Belediye Korosu, 11. yaşını türküler konseri ile kutladı14 Ocak 2026 Çarşamba 14:25
  • Çeler'den erken seçim çağrısı: Şaibeli bir milletvekilinin temsili, en hafif tabiriyle skandaldır!14 Ocak 2026 Çarşamba 14:24
  • Ünal Üstel: Karma oyu görüşüp seçim tarihini açıklayacağız14 Ocak 2026 Çarşamba 14:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti