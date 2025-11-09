Erhürman: “Silahlanma Adada Çözüm Atmosferine Hizmet Etmez”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Norveç’in 65 yıl sonra Güney Kıbrıs’a yönelik silah ambargosunu kaldırmasının, adanın güneyinde son dönemde artan silahlanma ve askeri işbirliği adımlarına yeni bir halka eklediğini belirtti.

Erhürman, bu girişimlerin yalnızca Kıbrıslı Türklere değil, Kıbrıslı Rumlara da fayda sağlamadığını vurgulayarak, “Açıktır ki bu adımlar, bölgede kalıcı istikrar ve barış arayışlarını olumsuz etkilemektedir” dedi.

İçinden geçilen dönemde silahlanmanın çözüm çabalarına katkı koyamayacağını ifade eden Erhürman, “Bu tarz adımlar, adada çözüm atmosferi yaratılması yönündeki beklenti ve çabalara yardımcı olmaz” dedi.

Erhürman, çözüm konusunda samimiyet varsa ihtiyaç duyulanın “daha fazla silah değil, daha fazla diyalog ve uzlaşı kültürü” olduğunu kaydetti. Uluslararası topluma da çağrıda bulunan Erhürman, adada adil ve kalıcı çözüm için hassasiyet gösterilmesi gerektiğini belirtti.