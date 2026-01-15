Erhürman: Türkiye, Kıbrıslı Türkleri dışlayan tek taraflı girişimlere izin vermeyecektir

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye’den bir grup gazeteciye değerlendirmede bulundu.

Kıbrıs meselesinde kapsamlı çözüm için “müzakere masası”, metodolojinin belirlenmesi için “görüşme masası” ekseninin oluşturulduğunu belirten Erhürman, şöyle konuştu:

“Şu an oturduğumuz masa, görüşme masası. Bu masa çerçevesinde daha önce BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs konusunda şahsi temsilcisi Maria Holguin geldi. İki kez görüştük. Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ile görüştük. İkimizin temsilcileri alt düzeyde görüşmeye devam ediyor. Bu çerçevede 10 maddelik bir öneri paketimiz oldu. Onlar üzerinde çalışmalar devam ediyor. Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden ticaretin kolaylaştırılması, geçiş noktalarının rahatlatılması, karma evliliklerden doğan çocukların AB vatandaşlığı hakkı ve bu kişilerin Güney’e geçişlerinde yaşadığı sorunların çözümüne yönelik önerilerimizi sunduk. Hellimi AB’ye satabilmemiz için Güney tarafın imzalaması gereken bir sözleşme var. 3 yıldır imza bekliyor. Hristodulidis, ‘31 Ocak itibarıyla bu iş bitecek’ diye BM’nin önünde söz verdi. Bir de Derinya ve Bostancı geçiş kapılarını rahatlatmayı kabul etti. Bir sonraki görüşmeden önce bunların kesinleşmesini bekliyoruz. Bu ay sonu Holguin’in tekrar gelme ihtimali var. Holguin gelmeden önce bizim kendi aramızda birtakım şeyleri halletmemiz lazım.”

“Sorunun çözülmesine yönelik görüşmeler Lefkoşa’da çözülmeli”

Erhürman, sorunun çözümüne yönelik gerçekleşen ancak sonuçsuz kalan Cenevre’deki 5+1 (KKTC, GKRY, Türkiye, Yunanistan, İngiltere ve BM) formatındaki toplantılara gitmeden önce sorunun Lefkoşa’da çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, “Geçiş noktalarının açılması gibi konularda garantörlerin katılacağı bir toplantıya ihtiyaç olmamalı. Yani bir kapıda çözüm bulamayan iki lider gidip de Kıbrıs sorununun çözümü iddiasında bulunamaz. Şu anda BM’de konuya buradan bakıyor” dedi. Erhürman, Mayıs ayında GKRY’de gerçekleşecek genel seçimlerin masadaki konuların çözümüne ilişkin süreci yavaşlatabileceğini anlattı.

“Deniz altından elektrik projesinde, Kuzey Kıbrıs ile Türkiye’nin dışlanmasına, Türkiye izin vermez”

Adanın elektrik sorununun çözümüne yönelik Türkiye’nin önerisine karşın Rum tarafının KKTC’yi devre dışı bırakmak için Great Sea Interconnector (GSI) projesini ortaya attığını, ancak Yunanistan üzerinden geçirilmesi planlanan hattın verimli olmadığı için hayata geçirilemediğini kaydeden Erhürman, “Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan deniz altından elektrik projesi ile birbirine bağlanmaya çalışır ve Kuzey Kıbrıs ile Türkiye’yi bunun dışında tutmaya çalışırsa Türkiye çeşitli olanakları kullanarak buna izin vermez. Aynı durum hidrokarbon meselesinde de geçerli. Türkiye’nin ve Kıbrıslı Türklerin hak iddia ettiği yerlerde tek taraflı bir süreç işletmek söz konusu olamaz. Bizim hem Avrupalılara hem Rumlara anlatmaya çalıştığımız şey, ‘bu konularda rasyonele yaklaşmadığınız zaman aslında siz de kaybediyorsunuz’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ülkedeki güvenlik konuları, Türkiye ile yakın iş birliği içerisinde masaya yatırılıyor”

Erhürman, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın bu hafta KKTC’ye gerçekleştireceği ziyarette hükümet ile ekonomik ve mali iş birliği protokolü görüşmeleri yapacağını aktarırken, KKTC’deki güvenlik konularının Türkiye ile yakın iş birliği içerisinde masaya yatırıldığını da dile getirdi.