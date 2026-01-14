Erhürman’dan Yorgo Vasiliu için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin eski başkanlarından Yorgo Vasiliu’nun vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden iki dilde mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erhürman’ın mesajı şöyle:
“Kıbrıslı Rum eski lider Yorgos Vassiliou’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Başta ailesi olmak üzere tüm Kıbrıs Rum halkına başsağlığı ve sabır diliyorum.”
“Ενημερώθηκα με βαθιά θλίψη τον θάνατο του πρώην Ελληνοκύπριου ηγέτη Γιώργου Βασιλείου. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια, πρωτίστως στην οικογένειά του και σε ολόκληρο τον ελληνοκυπριακό λαό, και εύχομαι δύναμη και κουράγιο”
