Fatoş Ünal'ın davası 22 Ocak'a ertelendi

“Sahte diploma” soruşturması kapsamında yargılanan Ulusal Birlik Partisi Girne Kadın Kolları eski Başkanı Fatma Ünal, bugün yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde, Ulusal Birlik Partisi (UBP) eski Girne Kadın Kolları Başkanı Fatma Ünal’ın yargılandığı “sahte diploma davası” kapsamında görülen ikinci Pİ duruşması bugün yapıldı. Mahkeme, davayı 22 Ocak tarihine erteledi.

“Sahte diploma” soruşturması kapsamında yargılanan Ulusal Birlik Partisi Girne Kadın Kolları eski Başkanı Fatma Ünal, bugün yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

PI duruşmasında savcılık ikinci tanığı olarak Rekreasyon Bölümü öğrencisi Fahri Mert Dülger dinletti. Tanık Dülger, 2023 yılında üniversitede part time okulun getir götür işlerini yürüttüğünü belirtti.

Aralık 2023’te Berke Özbek’in kendisine verdiği talimat üzerine Fıstık Copy Center’den Fatma Ünal adına hazırlanmış bitmiş bir tezi aldığını ve teslim ettiğini söyledi. Talimatı Berke Özbek’ten WhatsApp mesajı ile aldığını ifade eden Dülger, daha sonra kendisine Juju Butik’in konumunun gönderildiğini ve tezi Fatma Ünal’ın kardeşi Aycan’a teslim ettiğini anlattı. Dülger, tüm yazışmaları polise teslim ettiğini ve Fatma Ünal’ı şahsen tanımadığını, ancak yazıştığı kişinin fotoğraftaki kişi olduğunu mahkemede beyan etti. Mahkeme, tanıkların dinlenmesine devam etmek üzere duruşmayı 22 Ocak saat 11.00’e erteledi.

