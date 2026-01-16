  • BIST 12433.5
Fitre miktarı 420 TL olarak belirlendi

Din İşleri Başkanlığı İstişare Kurulu, 2026 yılı Ramazan ayından 2027 yılı Ramazan ayına kadar olan süre için fitre miktarını 420 TL olarak belirledi.
Fitre miktarı 420 TL olarak belirlendi

Din İşleri Başkanlığı İstişare Kurulu’ndan yapılan açıklamada, fitrenin (sadaka-i fitr), Ramazan Bayramı’na kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında nisap miktarı mala sahip olan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için yerine getirmeleri gereken mali bir ibadet olduğu ifade edildi.

Fitre ibadetinin, yoksulların ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunarak, toplumda karşılıklı sevgi ve kardeşlik bağlarının pekişmesine, ihtiyaç sahiplerinin bayram sevincine iştirak etmesine ve böylece bayramın toplumun bütün kesimlerince hep birlikte kutlanmasına imkan sağladığı kaydedilen açıklamada, “Bu sayede imkanı olan Müslümanlar paylaşmanın ve yardımlaşmanın sevincini yaşarlar” denildi.

Açıklamada, fitrenin, Ramazan Bayramı’nın birinci günü tan yerinin ağarmasıyla vâcip olmakla birlikte, fakirlerin bayram ihtiyaçlarını karşılamaları için Ramazan ayı içinde de verilebileceği belirtildi.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde, konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak, ülkede fitre miktarının 2026 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2027 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için 420 TL olarak belirlendiği ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bunun yanında her bir mükellefin, günlük gıda harcamalarını dikkate alarak, belirlediği meblağı fitre olarak verebileceğine, belirlenen meblağın, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden ayni olarak da verilebileceğine ve bu meblağın, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedeli olduğuna karar verildi.”

