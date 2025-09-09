Gençlerden Üstel'e tepki...Devletin geleceğini ipotek altına alıyorsunuz!

  • BIST 10481.52
Gençlik Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Özbilgehan: “Başbakan’ın gençlere ‘halledeceyik’ sözü ve kamu çalışanlarını ‘UBP’ye yakın olanlar’ diye ayırması siyasal ve anayasal bir felakettir.
Gençlik Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Özbilgehan: “Başbakan’ın gençlere ‘halledeceyik’ sözü ve kamu çalışanlarını ‘UBP’ye yakın olanlar’ diye ayırması siyasal ve anayasal bir felakettir. Devlet hiçbir partinin malı değildir, liyakati torpile feda edenler gençliğe değil, devletin temellerine ihanet etmektedir.”

Gençlik Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Özbilgehan, Başbakanlıktaki Ünal Üstel’in gençlere yönelik “halledeceyik” sözlerine ve kamu çalışanlarını ‘UBP’ye yakın olanlar’ diye ayırmasına sert tepki gösterdi. Özbilgehan: “Devlet, hiçbir partinin veya kişinin malı değildir. Liyakati torpile, tarafsızlığı partizanlığa feda edenler gençliğe değil, devletin temellerine ihanet etmektedir.”

SKANDAL SÖYLEMİN GÖLGESİNDE AÇIKLAMA
Gençlik Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Özbilgehan, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada Başbakanlıktaki Ünal Üstel’in ifadelerini sert sözlerle eleştirdi. Özbilgehan: “19 Ekim 2025 tarihinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin propaganda süreçlerini dikkatle takip ettiğimiz bu günlerde, gençlerin kendi topraklarına olan inançlarını derinden yaralayan skandal bir söylemin gölgesinde bu açıklamayı yapma ihtiyacı doğmuştur.”

“SİYASAL VE ANAYASAL FELAKET”
Özbilgehan, Üstel’in partisinin bir toplantısında gençlere kamuya alımlarda sözlü mülakatlarda popüler ifade ile “halledeceyik” sözünü vermesi ve kamu çalışanlarından “UBP’ye yakın olanları” görevlendirme girişiminin siyasal ve anayasal bir felaket olduğunu belirtti. “Devlete ve anayasaya en bağlı olduğunu söyleyenlerin, Yüksek Seçim Kurulu ve Kamu Hizmeti Komisyonu gibi halk nezdinde saygınlığı olan kurumlara gölge düşürmesi yalnızca bu seçimlerin meşruiyetini değil, devletin temellerini de tartışmalı hâle getirmektedir” dedi.

“GENÇLERİN ENDİŞELERİ ACI BİR ŞEKİLDE TEYİT EDİLMİŞTİR”
Özbilgehan, 23-24 Ağustos’ta gerçekleştirilen IV. Kıbrıs Türk Gençlik Kongresi’nde gençlerin liyakat ve torpile karşı aldığı kararları hatırlattı: “Gençler, torpilin ve partizanlığın normalleştiğini, siyasetin iş bulmada belirleyici hâle geldiğini, bunun beyin göçünü tetiklediğini açıkça ortaya koymuştur. Sayın Başbakan’ın sözleri bu kararların doğruluğunu acı bir biçimde teyit etmiştir.”

“GENÇLERİ BEYİN GÖÇÜNE ZORLUYORSUNUZ”
Özbilgehan, hükümetin sık sık gençleri adaya geri döndürme vaadinde bulunduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: “Sürekli olarak gençleri adaya geri döndürmeyi vadeden hükûmet, gerçekte bu ülkede kalmayı seçmiş gençleri de beyin göçüne zorlamaktadır. Devletin gençlerine sırtını dönmesi yalnızca bireysel bir hayal kırıklığı değil; aynı zamanda bu toplumun geleceğine ihanettir.”

“KAMU ÇALIŞANLARINI ‘UBP’Lİ VE UBP’Lİ OLMAYAN’ DİYE AYIRMAK”
Gençlik Federasyonu Başkanı, Kamu Görevlileri Yasası’nın 36. Maddesi’ni hatırlatarak, Üstel’in sözlerinin açık ihlal olduğunu kaydetti: “Kamu görevlileri siyasal partilerin üyesi olamaz. Başbakan’ın kamu çalışanlarını ‘UBP’ye yakın olanlar’ diye ayırması bu hükme aykırıdır. Kamu personelini ‘UBP’li’ ve ‘UBP’li olmayan’ diye sınıflandırmak 80’li ve 90’lı yılların köhne anlayışlarını 2025 mührüyle hafızaya kazımaktır.”

“DEVLET, HİÇBİR PARTİNİN MALI DEĞİLDİR”
Özbilgehan, açıklamasının sonunda şunları vurguladı: “Devlet, hiçbir partinin veya kişinin malı değildir. Kamu kurumlarını partizanlığın aparatı hâline getirmek yalnızca siyasi etik dışılık değil, devletin geleceğini ipotek altına almaktır. Liyakati torpile, tarafsızlığı partizanlığa feda edenler yalnız gençliğe değil, devletin temellerine ihanet etmektedir. Gençlik Federasyonu, siyasi düşüncesinden bağımsız bütün Kıbrıslı Türk gençlerin haklarını savunmaya devam edecektir.”

