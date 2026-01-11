  • BIST 12200.95
SON DAKİKAMeteoroloji Dairesi, yarın sabah saat 05.00’e kadar karada ve denizde fırtına uyarısı yaptı.

Girne-Tatlısu Anayolunda Kaza

» »
Girne-Tatlısu Anayolunda meydana gelen kazada bir kişi yaralandı
Girne-Tatlısu Anayolunda Kaza

Girne-Tatlısu Anayolunda dün meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 12.00 sıralarında, Girne-Tatlısu Anayolu’nun 17-18’inci kilometreleri arasında, Kemal Numan Mehmet (E-34 ) yönetimindeki LJ 328 plakalı salon araç ile Tatlısu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, kavşak üzerinde aynı istikamete doğru seyreden ve yolun sağ tarafında bulunan isimsiz sokağa doğru dönüşe geçen Seyit Türer (E-55) yönetimindeki SM 147 plakalı salon aracı geçmeye çalıştığı sırada, aracın sağ ön kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle LJ 328 plakalı araç, yolun solundan dışarıya çıkarak bir takla atıp tekerlekleri üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan LJ 328 plakalı araç sürücüsü Kemal Numan Mehmet, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kaburgasında kırık teşhisi nedeniyle, Kalp ve Damar Cerrahisi Servisinde müşahede altına alındı.

