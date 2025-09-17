  • BIST 11179.36
Askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan tutuklanan Suriye uyruklu H.Y.A (E-17) mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Türkay Saygılı mahkemeye olguları aktardı.
Gizlice KKTC’ye giriş yapan Suriye uyruklu genç tutuklandı

Polis, 15.09.2025 tarihinde saat 23.30 raddelerinde Bostancı'da, Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağı CÖŞ ekipleri tarafından tespit edilen Suriye uyruklu zanlının vermiş olduğu ilk gönüllü ifadesinde, aynı gün Güney Kıbrıs Rum Kesimine geçmek amacıyla Mersin'den tespit edilemeyen bir tır içerisine gizlenerek, tespit edilemeyen ancak onaylanmış liman olan bir limandan muhaceret işlemi yaptırmadan KKTC'ye giriş yaptığını beyan ettiğini söyledi.

Polis, zanlının 16.09.2025 tarihinde Güzelyurt Kaza Mahkemesi huzuruna çıkartılarak 3 gün ek tutukluluk alındığını, yapılan ileri soruşturmada, Eylül 2022 ayı içerisinde, Güzelyurt'ta tam olarak tespit edilemeyen bir bölgeden yetkili makamdan izin almaksızın 1. derecede Askeri yasak bölgeye gizlice girdikten sonra yetkili makamdan izin almaksızın kanunsuz olarak KKTC topraklarında ayrılıp, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi topraklarına geçtiği ve 15.09.2025 tarihinde Bostancı'da, 1. Derecede askeri yasak bölgeye gizlice ve izinsiz olarak girip KKTC'ye geçtiğinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini, kendisine tebliğ edilen davalarını kabul ettiğini aktardı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının işlemiş olduğu suçların ağır bir suç olmasından ve kaçma ihtimalinin olmasından dolayı davaları sonuçlanıncaya değin 22 süre ile merkezi ceza evinde tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının 22 günü aşmayacak süre ile cezaevine gitmesine emir verdi.

 

