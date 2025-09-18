Gönendere ve Minareliköy’de Hırsızlık Olayları: 2 Kişi Tutuklandı

Gönendere, Bülent Ecevit Caddesi üzerinde, 44 yaşındaki A.K., Telekomünikasyon Dairesine ait 100 metre uzunluğundaki telefon kablosunu kesip hasara uğrattıktan sonra aracına yükleyerek çaldı. Olayın polise intikal etmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında A.K. tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Bunun yanı sıra, 10 Eylül 2025 tarihinde Minareliköy’de faaliyet gösteren bir markette, 57 yaşındaki K.U., başka bir müşteri tarafından alışveriş arabasında unutulan cüzdanı çaldı. Cüzdanın içinde 2 adet kimlik kartı, 1 adet mesleki sürüş ehliyeti, 1 adet sürüş ehliyeti, 2 adet banka kartı ile 60 Sterlin, 215 Euro, 325 Amerikan Doları ve 3.000 TL bulunduğu belirlendi. K.U., 17 Eylül 2025 tarihinde tespit edilerek tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.